В Турции допустили охлаждение отношений с Россией из-за возможной передачи оружия Украине

Поводом для публикации стала информация о планируемом реэкспорте американского оружия, находящегося на вооружении Турции. Согласно документам, опубликованным в официальных материалах Конгресса США, речь идет о 12 пусковых установках M270 MLRS, 70 ракетах M39 ATACMS, 2524 неуправляемых ракетах M26 с кассетными боевыми частями и 47 тыс. 203-мм артиллерийских снарядов.

При этом передача этих вооружений Украине требует разрешения США, поскольку они имеют американское происхождение. Госдепартамент уведомил конгресс о готовности разрешить такой реэкспорт. Турция, согласно документам, стремится сократить запасы более старых вооружений и направить ресурсы на модернизацию и обслуживание более современных систем.

Москва уже запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно возможной передачи оружия Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российская сторона пока не получила ответов на свои обращения. Ранее она также предупреждала о возможных последствиях такого шага для отношений России и Турции.

Автор Ekonomim считает, что возможная передача американских вооружений Украине может стать сигналом об изменении внешнеполитических приоритетов Анкары. По его оценке, Турция ранее стремилась сохранять относительно самостоятельную линию, одновременно оставаясь членом НАТО и поддерживая рабочие отношения с Москвой.

Теперь, как полагает журналист, для Анкары может стать важнее не допустить ухудшения отношений с НАТО и США. Отдельно он указывает на отношения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом.

"Вероятно, Турция продаст оружие США, а затем оно будет направлено Украине", – говорится в публикации.

По мнению автора, если такой сценарий будет реализован, отношения Москвы и Анкары, которые после окончания холодной войны постепенно развивались в сторону более тесного сотрудничества, могут вновь перейти в период охлаждения.

При этом сама возможность передачи оружия пока не означает полного изменения внешнеполитического курса Турции. Анкара продолжает поддерживать контакты как с Россией, так и с западными странами, а вопрос реэкспорта американских вооружений связан в том числе с модернизацией турецких вооруженных сил.