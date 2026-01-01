Венесуэла с начала года поставила в США больше нефти, чем за два предшествующих

По данным издания, в 2024 году на американский рынок ушло 83,39 млн баррелей венесуэльской нефти, в 2025-м – 51,03 млн. Итого 134,42 млн баррелей – примерно на 2,3 млн меньше, чем с начала текущего года.

За неделю, завершившуюся 23 октября, Венесуэла отправила в США 4,3 млн баррелей, или около 618 тыс. баррелей в сутки. Среднесуточные поставки с начала года составили 464 тыс. баррелей – на 236% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост поставок в публикации связывают со смягчением санкций и соглашениями правительства республики с нефтяными компаниями США.

По данным Banca y Negocios, Венесуэла уже 27 недель подряд остается вторым по величине поставщиком нефти на рынок США, опередив Саудовскую Аравию, где столкнулись с трудностями транспортировки на фоне военных действий в Иране.

Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти – около 304 млрд баррелей (17–18% общемировых). Из-за многолетней нехватки инвестиций и санкций страна добывает лишь около 1,25 млн баррелей в сутки. После задержания властями США президента Николаса Мадуро новое руководство Венесуэлы приняло ряд законов, упрощающих доступ иностранных инвесторов в добывающую отрасль.

28 августа 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о сделке с Венесуэлой, назвав ее "крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории". По его словам, США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков". Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Венесуэла получит почти $100 млрд частных инвестиций и новые рабочие места.