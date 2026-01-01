Нефтяное соглашение Венесуэлы и США будет действовать 25 лет

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Что предусматривает нефтяное соглашение США и Венесуэлы

По словам Родригес, проект рассчитан на 25 лет и на первом этапе предполагает добычу 1,5 млн баррелей нефти в день. В дальнейшем планируется освоить еще восемь залежей. При цене $65 за баррель реализация проекта принесет Венесуэле $209 млрд, при этом $19 с каждого проданного барреля будут поступать напрямую в бюджет страны. Ее слова передает Reuters.

"Одно должно быть совершенно ясно: Венесуэла сохраняет право собственности и суверенитет над своими ресурсами", – заявила Родригес. Она назвала соглашение историческим и заверила, что страна получит капитал, технологии и знания для модернизации нефтяной отрасли, пострадавшей от санкций.

Детали сделки по сообщениям западных СМИ

Президент США Дональд Трамп объявил о сделке 28 августа, назвав ее "крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории". По его словам, США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков". Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Венесуэла получит почти $100 млрд частных инвестиций и новые рабочие места.

По данным The Wall Street Journal, США приобретут 35-процентную долю в частной компании North American Blue Energy Partners, принадлежащей венесуэльскому бизнесмену Алехандро Бетанкуру. Эта компания на 100 лет получит права на разработку 17 месторождений с извлекаемыми запасами около 65 млрд баррелей нефти. США также получат преимущественное право покупать 20% добычи по себестоимости. Финансирование проекта обеспечит Министерство обороны США, которое будет получать собственную выгоду от добычи.

Аналитики Bloomberg отмечают, что сделка создаст вторую по величине в мире частную нефтяную компанию по запасам после саудовской Saudi Aramco.

Источник Axios отмечал, что "называть эту сделку громадной было бы преуменьшением".

Реакция на сделку

Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти – около 304 млрд баррелей (17–18% общемировых). Из-за многолетней нехватки инвестиций и санкций страна добывает лишь около 1,25 млн баррелей в сутки. После задержания президента Николаса Мадуро новые власти Венесуэлы приняли ряд законов, упрощающих доступ иностранных инвесторов в добывающую отрасль.

Сторонники жесткой линии в Венесуэле и оппозиция уже подвергли критике договоренности Каракаса и Вашингтона. По данным источников Bloomberg, переговоры шли без участия венесуэльских оппозиционеров. Агентство AFP сообщает, что отсутствие прозрачности сделки вызывает обеспокоенность даже у сторонников правительства: они обвиняют Трампа в легитимизации неизбранного правительства в обмен на контроль над нефтяными ресурсами.