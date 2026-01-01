WSJ сообщила детали нефтяной сделки США с Венесуэлой

Как сообщает The Wall Street Journal, эта компания на 100 лет получит права на разработку 17 венесуэльских месторождений с извлекаемыми запасами порядка 65 млрд баррелей нефти.

По данным издания, США планируют взять долю в размере 35% и получить преимущественное право покупать 20% добычи по себестоимости.

При этом финансирование проекта обеспечит Министерство войны США, которое будет получать собственную выгоду от добычи нефти.

Сделка по венесуэльской нефти

О "крупнейшей в истории" нефтяной сделке с Венесуэлой объявил президент США Дональд Трамп в пятницу, 28 августа 2026 года. По словам американского лидера, Вашингтон получил контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

Венесуэла располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, которые оцениваются в 304 млрд баррелей (примерно 17–18% от общемировых).

Портал Axios выяснил, что при обсуждении сделки речь шла более чем о 12 нефтяных месторождениях с доказанными запасами в размере 90 млрд баррелей. Общий объем таких запасов у самих США – примерно 84 млрд баррелей. По данным издания, на следующей неделе может последовать визит в Венесуэлу министра энергетики США Криса Райта.

Венесуэла, как считают в Вашингтоне, выиграет от того, что американские компании будут разрабатывать месторождения и обеспечат Каракасу больше нефтяной выручки.

После спецоперации по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп неоднократно заявлял, что США теперь контролируют нефтяную отрасль республики. Новые власти страны приняли ряд законов, упрощающих доступ иностранных инвесторов в добывающую отрасль.