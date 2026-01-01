О "крупнейшей в истории" нефтяной сделке с Венесуэлой объявил Трамп

"США только что заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории!" – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

"Эта историческая сделка более чем удваивает нефтяные резервы Америки, значительно увеличивает объем доступной нам нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед", – отметил он.

По поручению президента над договоренностями работали госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет. С венесуэльской стороны участие принимали уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес и представители частного бизнеса.

"Для народа Венесуэлы эта сделка принесет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению венесуэльской экономики", – написал позже Рубио в социальной сети X.

Замглавы Минэнерго США Кайл Хауствайт на прошлой неделе сообщил, что в последние месяцы из Венесуэлы экспортируется более 500 тысяч баррелей нефти в сутки – около половины всей добычи этого ресурса в стране.

Венесуэла располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, которые оцениваются в 304 млрд баррелей (примерно 17–18% от общемировых).

Накануне портал Axios выяснил, что при обсуждении сделки речь шла более чем о 12 нефтяных месторождениях с доказанными запасами в размере 90 млрд баррелей. Общий объем таких запасов у самих США – примерно 84 млрд баррелей. По данным издания, на следующей неделе может последовать визит в Венесуэлу министра энергетики США Криса Райта.

Венесуэла, как считают в Вашингтоне, выиграет от того, что американские компании будут разрабатывать месторождения и обеспечат Каракасу больше нефтяной выручки.

Обновлено в 3:34 мск 29 августа 2026 года