США близки к заключению "масштабной" сделки по нефтяным ресурсам Венесуэлы – Axios

"Называть эту сделку громадной было бы преуменьшением", – говорит один из этих чиновников.

Детали пока не согласованы, однако утверждается, что речь идет более чем о 12 нефтяных месторождениях с доказанными запасами в размере 90 млрд баррелей. Общий объем таких запасов у самих США – примерно 84 млрд баррелей.

Обсуждаемые венесуэльские месторождения ранее контролировались местными, некоторые из которых были осуждены. Был в них и китайский интерес.

Венесуэла, как считают в Вашингтоне, выиграет от того, что американские компании будут разрабатывать месторождения и обеспечат Каракасу больше нефтяной выручки.

Как отмечают в Axios, такая сделка может оказаться определяющей для восприятия всего наследия Трампа.

"Президент Трамп близок к обеспечению энергетического будущего Америки на многие поколения вперед", – указывает второй из чиновников-информантов.

Ключевые роли в переговорах играют госсекретарь Марко Рубио и действующий президент Венесуэлы Делси Родригес. В них участвует и заместитель главы аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер. В июле высокопоставленные представители Госдепартамента и Пентагона встречались по этому поводу со своими венесуэльскими коллегами в Каракасе.

На следующей неделе может последовать визит в Венесуэлу министра энергетики США Криса Райта.

Трамп и члены его администрации уже не раз высказывались по поводу венесуэльской нефти.

Так, 24 июня Трамп, выступая перед сторонниками в Пенсильвании, заявил, что доходы от продажи венесуэльской нефти уже превысили затраты на проведение военной операции. "Мы зарабатываем кучу денег на Венесуэле… а чтобы выиграть ту войну, нам потребовалось ровно 48 минут… и мы полностью покрыли расходы на войну, окупили уже в 28 раз, даже больше, но как минимум в 28 раз", – сказал он.

В тот же день Райт заявил, что Вашингтон контролирует все потоки венесуэльской нефти и доходы от ее продажи, а администрация намерена еще раз удвоить экспортные объемы.

Соглашение готовится в условиях, когда войны в Старом Свете негативно отразились на поставках нефти и привели к повышению цен. В то же время стратегические резервы США находятся на 40-летнем минимуме.