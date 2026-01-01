Зеленский заявил о договоренности с США по ежемесячным поставкам ракет ПВО

"У кого есть антибаллистические ракеты и системы? У производителя, прежде всего это Соединённые Штаты Америки. Могут ли они помочь? Мы работаем. Каждый месяц они будут выделять нам ракеты. У нас есть договоренности. Достаточно ли будет этих ракет? Нет", – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

По словам Зеленского, запасы соответствующих боеприпасов у Украины в 2026 году оказались меньше, чем в 2025-м. Он также отметил, что подобные ракеты имеются у ФРГ и Польши, а помощь ракетами Украине оказывают Нидерланды и ряд стран Северной Европы.

На фоне дефицита средств ПВО украинские военные ранее сообщили, что в ночь на 5 августа не смогли перехватить ни одной из выпущенных Вооружёнными силами РФ ракет "Циркон" и "Искандер".

Ранее Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским отказал в поставках сотен перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский в свою очередь пожаловался на нехватку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО и обвинил западных партнеров, что из-за их промедления с поставками на Украине было поражено несколько объектов.

Еврокомиссия призвала государства ЕС, располагающие ракетами ПВО, передать их Украине. Аналогичную позицию озвучил и генсек НАТО Марк Рютте, который в телефонном разговоре с Зеленским пообещал поискать у стран Альянса дополнительные запасы ракет для систем ПВО.