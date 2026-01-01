Беспилотник влетел в строительный кран в Уфе и упал на крышу дома

Беспилотные летательные аппараты пытались атаковать предприятия Уфы и были сбиты. Один из дронов задел подъемный кран и упал на кровлю строящегося дома, сообщили в госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье в Башкирии в восьмом часу утра по местному времени была объявлена беспилотная опасность. Сообщение о падении беспилотника на дом было опубликовано в Telegram-канале комитета по ЧС в 8:36 мск (10:36 в Уфе). Через час тревога была отменена. Вводились ограничения на работу городского аэропорта, сейчас они сняты.

Несколько дней назад силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на предприятия Башкирии. В промышленной зоне Уфы возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

В апреле один человек погиб в результате атаки БПЛА на промзону башкирского Стерлитамака.