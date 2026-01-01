Более 4 тонн погибшей из-за паводка рыбы собрали в Тюмени

За неделю собрано уже более 4 тонн рыбы. Всю собранную рыбу сжигают в закрытых печах до несгораемого остатка.

Работы по сбору рыбы ведут с соблюдением экологических норм, специалисты используют средства индивидуальной защиты.

6 августа говорилось, что собрали тонну мертвой рыбы.

Почему погибла рыба?

Массовую гибель рыбы в реке Тура связывают с резким снижением содержания кислорода в воде.

Вот, например, как ранее комментировала ТАСС ситуацию заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования Тюменского государственного университета Анна Синдирева: "Рекордные осадки смыли в реку огромный объем почвенного гумуса, удобрений и органики различного происхождения со всей водосборной площади. Аномальная жара ускорила метаболизм бактерий, которые начали массово окислять этот органический материал. Процесс гниения поглотил растворенный кислород и его уровень значительно упал. Это привело к замору рыбы по всей протяженности реки".

По словам Синдиревой, нельзя исключать влияние накопившихся экологических проблем у Туры. Для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

В любом случае, восстановление реки после такого загрязнения – это комплексный, длительный и многоэтапный процесс.

Мощный паводок и режим ЧС в Тюмени

28 июля в Тюмени и Тюменском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из‑за подъема воды в реке Туре. Как сообщал губернатор Александр Моор, утром того дня уровень воды в Туре достиг 877 см.

Причиной стало обилие дождей, прошедших в Тюменской области в июне. "Это вызвало большое, рекордное летнее наводнение, которого мы никогда не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты", – пояснял Моор.

Максимума уровень воды достиг в начале августа, тогда сообщалось о 896 см.

9 августа уровень воды в реке Туре понизился до 867 см. В трех муниципальных образованиях на территории Тюменской области оставались подтопленными 146 жилых домов и 1990 приусадебных участков.