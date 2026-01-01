Больше 480 тыс. га леса горит в Красноярском крае, больше 850 тыс. – в Якутии

"Угрозы населенным пунктам нет", – подчеркивают в Лесопожарном центре.

К тушению привлекли 1014 человек, две единицы техники.

"Тушение осложняют пересеченная местность, сложный рельеф, большая захламленность лесными завалами, большие участки леса, поврежденные сибирским шелкопрядом. Из-за труднодоступности работы по ликвидации пожаров проводят в основном вручную. Для подготовки противопожарных полос лесные огнеборцы используют бензопилы, лопаты, топоры-мотыги", – уточняли ранее в краевой администрации.

Очаги возгораний действуют в Эвенкийском муниципальном округе, Туруханском муниципальном округе, Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе, Енисейском муниципальном округе.

Крупные лесные пожары начались на севере Красноярского края в июне. В крае действует режим ЧС в лесах – посещение лесов ограничено, разведение костров и сжигание мусора запрещены. За нарушение правил пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.

Больше 70 лесных пожаров в Якутии

Непростая ситуация сложилась и в соседней Якутии.

На утро 9 августа на территории республики леса горели на площади 854.471 га. За прошедшие сутки ликвидировали пожар площадью 4036 га в Сунтарском районе, локализовали пожар площадью 1055 га в Кобяйском районе.

Возгорания зарегистрированы в Алданском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Нюрбинском, Оленекском, Среднеколымском и Сунтарском районах.

Активно тушат в Нюрбинском, Мирнинском, Кобяйском, Оленекском, Среднеколымском районах. К работам привлекли 505 человек и 57 единиц техники.

С 10 июля в лесах республики действует режим ЧС регионального характера. На территории Кобяйского, Мирнинского и Оленекского районов введен режим ЧС муниципального характера.

Лесные пожары полыхают этим летом и на Ямале. Так, 2 августа сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 114 природных пожаров. Горело в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Тазовском, Приуральском и Пуровском районах. Общая площадь пожаров достигала на тот момент 26,5 тыс. га.