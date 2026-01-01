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Ограничения электроснабжения введены на всей территории Крыма

Они связаны с повреждением оборудования на объектах энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

Отключение электроэнергии

(Иллюстрация)

©Yauheni Kazlou/Shutterstock/Fotodom

Из-за аномально жаркой погоды "возможны оперативные переключения", сообщило региональное госпредприятие "Крымэнерго" в пятницу, 7 августа 2026 года.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в республике в пятницу прогреется до +37°С. Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7°С выше климатической нормы продержится до 9 августа.

Плановые отключения света на Крымском полуострове 7 августа, преимущественно до 17:00, действуют в Симферополе, Евпатории, Алуште, Керчи, Феодосии и Севастополе. "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго" ремонтируют электросети по графику.

Летом из-за атак со стороны Украины в Крыму неоднократно было нарушено энерго- и водоснабжение. В регионе вводился режим ЧС регионального характера. В последний раз энергетическая инфраструктура региона была повреждена на днях. В ночь на 3 августа в результате атаки на Крым погибли три человека, в части населенных пунктов полуострова пропал свет.

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Метки: Крым
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