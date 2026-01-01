Паводок идет на спад в Тюмени

Судя по диаграмме, 3 августа фиксировался уровень воды 895 см, 4 августа – 892, 5 августа – 889, 6 августа – 885, 7 августа – 880, 8 августа – 874.

То, что паводок идет на спад, отметил сегодня и губернатор Тюменской области Александр Моор. По его сведениям, уровень воды в Тавде понизился на сантиметр и составляет теперь 933 см, уровень воды в Пышме у села Богандинского также отступил на сантиметр, до 621 см.

Правда, в Ярковском округе Тура за последние сутки прибавила один сантиметр.

В трех муниципальных образованиях на территории Тюменской области остаются подтопленными 146 жилых домов и 1990 приусадебных участков. Для сравнения: 5 августа губернатор рассказывал о подтоплении 133 жилых домов и 1964 участков.

Продолжается прием заявлений на выплату единовременной материальной помощи от жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. По словам Моора, уже выплачено более 1,4 млн руб.

Мощный паводок и режим ЧС в Тюмени

28 июля в Тюмени и Тюменском муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из‑за подъема воды в реке Туре. Как сообщал губернатор Александр Моор, утром того дня уровень воды в Туре достиг 877 см.

Причиной стало обилие дождей, прошедших в Тюменской области в июне. "Это вызвало большое, рекордное летнее наводнение, которого мы никогда не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты", – пояснял Моор.

Максимума уровень воды достиг в начале августа, тогда сообщалось о 896 см.

6 августа сообщалось, что в Тюмени начали уборку погибшей рыбы, причем на тот момент вдоль береговой линии реки Туры, на территории Гагаринского парка, городского пляжа было собрано около тонны рыбы.

7 августа в региональном управлении Роспотребнадзора указали: "Профилактические дезинфекционные мероприятия проводятся после санитарной очистки в жилых помещениях, придворовой территории, дезинфицируются колодцы, скважины, надворные туалеты, выгребные ямы, хозяйственные и животноводческие постройки".

Созданы дезинфекционные бригады, куда вошли специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.