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Пожар на мусорном полигоне в Энгельсе (Саратовская область) тушат четвертые сутки

Пожарным удалось сократить площадь, на которой продолжают тушить огонь, примерно на 75%, но полностью ликвидировать возгорание пока не удалось. По состоянию на 9 августа 2026 года тушение на полигоне ТКО АО "Ситиматик" в Энгельсе продолжается четвертые сутки.

Возгорание на мусорном полигоне в Энгельсе

©https://vk.ru/mg_leonov

Даже после ликвидации открытого огня мусор может продолжать тлеть внутри массива, поэтому спасателям приходится проливать и разбирать отдельные участки, сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Утром местное управление Роспотребнадзора сообщило, что пробы воздуха в жилой зоне Энгельса не соответствовали гигиеническим нормативам из-за веществ, образующихся при горении мусора. Еще в утром в четверг, 6 августа, жители Энгельса и некоторых районов Саратова жаловались в соцсетях на запах гари и дымку. Некоторые писали, что закрывают окна, поскольку загрязненным воздухом невозможно дышать.

Губернатор Роман Бусаргин дал поручение привлечь дополнительную тяжелую технику для ликвидации возгорания. В саратовском филиале полигона уточнили, что распространение огня остановлено и открытого горения нет, но фиксируется задымление.

В конце марта 2026 года на том же полигоне уже происходило возгорание. Тогда региональное управление МЧС сообщало о завершении работ по ликвидации пожара и начале рекультивации мусора силами собственника. По результатам тогдашних исследований пробы атмосферного воздуха соответствовали нормативам.

В отличие от мартовского случая, сейчас проблема затянулась на несколько суток, а мониторинг воздуха выявил превышение нормативов по загрязняющим веществам. Сам полигон является крупным объектом системы обращения с отходами Энгельса. Его вместимость оценивается в 350 тыс. тонн отходов.

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Метки: пожар Саратовская область
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