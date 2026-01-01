Пожар на мусорном полигоне в Энгельсе (Саратовская область) тушат четвертые сутки

Даже после ликвидации открытого огня мусор может продолжать тлеть внутри массива, поэтому спасателям приходится проливать и разбирать отдельные участки, сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Утром местное управление Роспотребнадзора сообщило, что пробы воздуха в жилой зоне Энгельса не соответствовали гигиеническим нормативам из-за веществ, образующихся при горении мусора. Еще в утром в четверг, 6 августа, жители Энгельса и некоторых районов Саратова жаловались в соцсетях на запах гари и дымку. Некоторые писали, что закрывают окна, поскольку загрязненным воздухом невозможно дышать.

Губернатор Роман Бусаргин дал поручение привлечь дополнительную тяжелую технику для ликвидации возгорания. В саратовском филиале полигона уточнили, что распространение огня остановлено и открытого горения нет, но фиксируется задымление.

В конце марта 2026 года на том же полигоне уже происходило возгорание. Тогда региональное управление МЧС сообщало о завершении работ по ликвидации пожара и начале рекультивации мусора силами собственника. По результатам тогдашних исследований пробы атмосферного воздуха соответствовали нормативам.

В отличие от мартовского случая, сейчас проблема затянулась на несколько суток, а мониторинг воздуха выявил превышение нормативов по загрязняющим веществам. Сам полигон является крупным объектом системы обращения с отходами Энгельса. Его вместимость оценивается в 350 тыс. тонн отходов.