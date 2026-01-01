ПВО перехватила 433 беспилотника, есть погибшие и пострадавшие: последствия атак в регионах

По данным ведомства, дроны сбивали над территориями 19 регионов: Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.

В поселке Климово Брянской области украинский беспилотник-камикадзе атаковал частный дом. В результате погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина, сообщил губернатор региона.

Еще пять мирных жителей получили ранения – четыре женщины и мужчина. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их госпитализировали.

Кроме того, в результате атак пострадали жители других населенных пунктов Брянской области. В поселке Погар ранения получила 73-летняя женщина, а в селе Воронок Стародубского района – 19-летний молодой человек и 40-летний мужчина. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

В Ростовской области уничтожили более 90 беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, атаки затронули Каменск-Шахтинский и четыре района региона.

В результате падения обломков одного из дронов повреждения получило частное домовладение: пострадали крыша и остекление дома, а также хозяйственная постройка. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Над территорией Тульской области подразделения ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Информации о пострадавших и разрушениях в приведенном сообщении не было.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что в результате атак ВСУ погиб один человек, еще четверо получили ранения. По словам главы региона, мужчина погиб в Шебекинском округе.

Еще четыре человека пострадали в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах.