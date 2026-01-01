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Семья пропала во время сплава по реке в Красноярском крае

Полицейские и спасатели в Зеленогорске (Красноярский край) разыскивают семью из трех человек, пропавшую во время сплава по реке Кан.

В Красноярском крае во время сплава по реке пропала семья

©ГУ МЧС России по Красноярскому краю/vk.ru/mchs24

В ночь на субботу, 8 августа 2026 года, в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что семья не вернулась со сплава, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По имеющейся информации, 5 августа около 14:00 супруги из Зеленогорска и их несовершеннолетний сын сплавлялись на лодке по реке Кан от Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске в направлении Большого порога, в район Железногорска. Их местонахождение не установлено. Местные СМИ пишут, что семья планировала вернуться из похода к 6 августа.

Кан – правый приток Енисея. В верхней части имеет порожистое русло и быстрое, бурное течение.

Подобным образом в Красноярском крае в сентябре 2025 года ушла в поход и не вернулась семья Усольцевых: Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь. Летом спасатели возобновили поиски пропавших.

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Метки: Красноярский край
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