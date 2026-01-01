Evolute перенесла запуск гибридного кроссовера i-Sky на 2027 год

Как отмечает портал, Evolute i-Sky – кроссовер C-сегмента. В октябре на конвейер встала его электрическая версия.

Электроверсия оснащена мотором мощностью 218 л. с. (160 кВт) и крутящим моментом 310 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 8 с, максимальная скорость ограничена 160 км/ч. Тяговая батарея типа LFP емкостью 62 кВт·ч обеспечивает запас хода до 424 км, быстрая зарядка до 80% занимает 28 минут.

Ранее сообщалось, что выпуск гибридного i-Sky на заводе в Липецкой области должен стартовать в декабре 2026 года.

Что известно об автобренде Evolute

Бренд Evolute является первым российским масштабным проектом по производству высокотехнологичного, экологически чистого транспорта. Выпуск машин организован на заводе компании "Моторинвест", который расположен в Краснинском районе Липецкой области.

Производственный комплекс был официально запущен осенью 2022 года – именно тогда начался выпуск первых серийных электромобилей бренда. Проект реализуется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом РФ, что гарантирует государственную поддержку. Позднее предприятие прошло модернизацию и перешло на производство полного цикла, включающее сварку и окраску кузовов.

Партнером российского автопроизводителя выступает крупный китайский концерн Dongfeng. Большинство моделей Evolute – это версии электрокаров и гибридов из КНР, адаптированные для российских условий эксплуатации и климата. Завод "Моторинвест" не только осуществляет сборку, но и занимается развитием дилерской сети бренда, которая сегодня охватывает ключевые регионы страны.

Наследие Dongfeng: китайские корни Evolute i-Sky

Кроссовер Evolute i-Sky не является оригинальной российской разработкой. Актуальное поколение модели создано на базе электромобиля Dongfeng Mage EV (также известного в КНР как Aeolus L7) – продукта крупного китайского государственного концерна Dongfeng.

Ранее, при первом запуске марки в России, i-Sky опирался на базу другой китайской модели – Forthing Thunder. При подготовке к российскому рынку машина получила ряд изменений, направленных на адаптацию к суровым климатическим условиям. Конструкторы оснастили кроссовер расширенным пакетом зимних опций, включающим подогрев сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а программное обеспечение мультимедийной системы было полностью русифицировано.

С какими автомобилями будет конкурировать гибридный кроссовер Evolute i-Sky на российском рынке?