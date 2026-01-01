Импорт автомобилей в Россию по альтернативным схемам возрос на 59%

Львиная доля альтернативного импорта автомобилей – это машины китайской сборки, их доля в июле составила 71%. Однако напрямую из КНР поступает только 46% импортируемых по альтернативным схемам автомобилей.

Главным транзитным каналом остается Киргизия с долей 31%. На Японию приходится 7% альтернативного импорта автомобилей, на Белоруссию – 6%, на Южную Корею – 5%.

Какие машины везут по альтернативным схемам?

Первенство делят Mazda и Toyota – на автомобили первой приходится около 15,1% альтернативного импорта, второй – 15%. Еще один японский производитель, Nissan, располагается на четвертой строчке с долей 6,3%. На третьей строчке – Volkswagen (6,6%), на пятой – BMW (6,1%).

Также в топ-10 – автомобили Audi, Mercedes-Benz, Kia, Changan и Honda.

Можно было бы задаться вопросом, зачем нужен альтернативный импорт Changan. Таким образом в Россию попадают редкие комплектации, электрокары и гибриды линейки Qiyuan, которые официально не поставляются в РФ.

В топе модельного зачета – одни кроссоверы:

Mazda CX-5 – 3031 единица;

Nissan Qashqai – 1087;

Toyota RAV4 – 1057;

Toyota Highlander – 991;

Kia Seltos – 563.

Доля автомобилей мощностью двигателя до 160 л. с. в альтернативном импорте – 54,4%.

Рекордный импорт

Как сообщалось ранее, в июле в Россию было импортировано почти 95 тыс. легковых автомобилей, из которых 44,4 тыс. новых, 50,5 тыс. с пробегом. Итоговый результат стал максимальным результатом в текущем году.

Импорт новых машин возрос на 57%; в лидерах среди брендов оказался Changan, среди отдельных моделей – кроссовер Geely Cityray.

Импорт машин с пробегом прибавил 7%. В этом сегменте все еще доминируют японские марки и модели. В июле это была Toyota со своей Corolla.

73,6% новых легковых автомобилей было ввезено из Китая, 14,7% – из Киргизии, 3,2% – из Японии. На рынке автомобилей с пробегом расклад иной: 59,5% приходится на Японию, 24% – на Китай, 7,6% – на Южную Корею.