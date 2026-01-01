Срок оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами могут сократить до суток

В настоящее время срок оплаты автомобильных штрафов единый – 70 дней с момента вынесения соответствующего постановления. Первые 10 дней даются на обжалование, после этого постановление вступает в силу и штраф нужно оплатить в течение 60 дней.

В МВД полагают, что собственники транспортных средств, которые зарегистрированы в других государствах, могут за это время покинуть пределы России и не исполнить постановление о штрафе.

"В связи с этим планируется за нарушения ПДД на машинах, зарегистрированных за рубежом, ввести срок оплаты штрафов в течение суток со дня вступления постановления в силу. По истечении этого срока автомобиль с иностранными номерами может быть задержан до оплаты штрафа", – указывают в ТАСС.

Предполагается, что законопроект может быть внесен в Госдуму в феврале 2027 года.

Вопрос об уплате штрафов владельцами автомобилей с иностранными номерами поднимался и раньше.

Например, в Autonews в октябре 2025 года писали: "Многим владельцам машин с иностранными номерами не приходят штрафы с камер, как и не применяются санкции за неоплаченные парковки и езду по платным дорогам с безбарьерной системой проезда".

Судя по статистике МВД, в 2024 году на автомобили с иностранными номерами было выписано 489,6 тыс. штрафов, уплачено же было лишь 281,8 тыс.