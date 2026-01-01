В России появится новый кроссовер Votour V5: в нем узнали перелицованную версию Jetour Dashing

Как пишет Autonews.ru, Votour V5 получил кузов с элементами фастбэк-дизайна и спортивными акцентами. У кроссовера многоуровневая решетка радиатора, двухъярусная светодиодная оптика и узкие дневные ходовые огни. В профиль выделяются покатая линия крыши, гладкие боковины, скрытые ручки дверей и 19‑дюймовые легкосплавные диски. Сзади – светодиодные фонари с графическим рисунком и спойлер.

Технические характеристики и комплектации пока не раскрываются.

Судя по опубликованным снимкам, V5 представляет собой перелицованную версию Jetour Dashing, который уже продается в России. У Jetour Dashing предусмотрены 1,5‑литровый мотор мощностью 147 л.с. с передним приводом и 1,6‑литровый двигатель на 186 л.с. в версии с полным приводом.

Рыночный статус кроссовера Jetour Dashing

Китайский кроссовер Jetour Dashing выпускается суббрендом компании Chery, которая создала эту марку с фокусом на молодежную аудиторию. На российском рынке автомобиль представлен официально и успел занять стабильные позиции в сегменте ярких городских кроссоверов.

На отечественном рынке модель предлагается исключительно в переднеприводном исполнении, что традиционно сдерживает интерес части покупателей в регионах со сложными климатическими условиями.

Что известно об автобренде Votour

Новый автомобильный бренд Votour создан в рамках партнерства холдинга "АГР" (AGR Automotive Group) и компании Defetoo. Холдинг "АГР" – это бывшее российское подразделение немецкого концерна Volkswagen, которое сегодня владеет автомобильным заводом в Калуге. При этом в общую промышленную группу с холдингом входит и бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, где налажен серийный выпуск моделей под маркой Solaris.

Выход городского кроссовера Votour V5 на российский рынок запланирован на ноябрь 2026 года, и этот автомобиль станет первой моделью нового бренда. Информация о том, как именно организуют поставки – развернут ли сборку новинки на одной из российских площадок или это будет прямой импорт готовых машин – пока держится в секрете.

Главные конкуренты Votour V5 на российском рынке