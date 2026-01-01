"Бумажный тигр" и "Психопатка" стали самыми успешными премьерами недели, "Эбенезера" назвали вторичным

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"Бумажный тигр": разборки с мафией вместо прибыли

Криминальная драма Джеймса Грея, автора фильмов "Хозяева ночи" (We Own the Night, 2007), "Затерянный город Z" (The Lost City of Z, 2016) и "К звёздам" (Ad Astra, 2019) вышла на экраны за рубежом 13 ноября. Премьера фильма в России состоится 19 ноября.

События разворачиваются в Нью-Йорке 1986 года. Инженер Ирвин Перл (Майлз Теллер) и его брат Гэри (Адам Драйвер), бывший полицейский, ввязываются в сомнительную деловую авантюру, связанную с очисткой городского канала, загрязненного промышленными отходами. То, что выглядело, как возможность быстро заработать, вскоре оборачивается столкновением с представителями русской мафии. Постепенно под угрозой оказывается вся семья Ирвина, а братьям приходится выбирать между деньгами, преданностью друг другу и безопасностью близких.

Скарлетт Йоханссон сыграла Хестер, жену Ирвина. В актерский состав вошли молодые исполнители Гэвин Гуди и Роман Энджел.

"Бумажный тигр" получил хорошие отзывы за актерскую игру, напряженную атмосферу и сочетание криминального триллера с семейной драмой. На Rotten Tomatoes у фильма 85% положительных рецензий на основе 114 отзывов.

Обозревательница Associated Press оценила картину на 3,5 звезды из четырех. Она отмечает, что Грей постепенно наращивает напряжение, превращая историю двух братьев в масштабную драматическую трагедию. Журналистка особенно выделила игру Драйвера и Йоханссон. Критики также хвалят съемку на 35-миллиметровую пленку и достоверное воссоздание Нью-Йорка 1980-х годов.

"Психопатка": готический хоррор о ненормальной гувернантке

Фильм режиссера Захари Вигона снят по одноименному роману Вирджинии Фейто, которая также написала сценарий. Книга вышла 13 февраля 2025 года и стала бестселлером. Роман был издан в России в 2026 году под названием "Психопатка", которое по наследству перешло к кино. Фильм попал на экраны российских кинотеатров 12 ноября.

Действие происходит в Англии 1858 года. Молодая гувернантка Уинифред Нотти приезжает в отдаленное поместье Энсор-Хаус, чтобы обучать детей богатого семейства. Однако вскоре прислуга начинает бесследно исчезать, а хозяева дома постепенно понимают, что с новой гувернанткой что-то не так. За внешней сдержанностью девушки скрываются психопатические наклонности и жестокое прошлое.

Главную роль исполнила Майка Монро, известная по фильмам "Оно приходит за тобой" (It Follows, 2014) и "Собиратель душ" (Longlegs, 2024). Также в картине снялись Томасин Маккензи, Рут Уилсон, Джейсон Айзекс, Джейкоби Джуп и Иви Темплтон.

Критики особенно отметили игру Монро, которой удалось сделать героиню одновременно пугающей и комичной. Положительные отзывы получили визуальный стиль картины, мрачная атмосфера и черный юмор. Автор The Daily Beast объявил Монро "новой королевой хоррора". В то же время некоторые рецензенты считают сюжет предсказуемым, а сочетание жанра ужасов и комедии – не вполне ровным.

На Rotten Tomatoes фильм получил 75% положительных рецензий на основе 83 отзывов. Консенсус критиков отмечает энергичную игру Монро, кровавый юмор и литературную иронию картины.

"Эбенезер": вторичный фильм о скряге с Джонни Деппом

Готическую версию "Рождественской песни" Чарльза Диккенса снял режиссер Тай Уэст, известный по фильмам ужасов "Солнцестояние" (Midsommar, 2019) и "Пэрл" (Pearl, 2022). В РФ премьера "Эбенезера" состоялась 13 ноября.

Это история Эбенезера Скруджа (Джонни Депп), которого в канун Рождества посещают призраки прошлого, настоящего и будущего. Вместе с ними герою предстоит заново пережить ключевые события своей жизни и осознать последствия собственной жадности. В фильме также снялись Иэн Маккеллен, Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Сэм Клафлин и Дейзи Ридли.

Критики встретили картину прохладно: на Rotten Tomatoes у нее около 50% положительных рецензий, на Metacritic – 47 баллов из 100. Главная претензия – фильм практически не переосмысливает знакомую историю, но предлагает добротную мрачную хоррор-эстетику.

The Guardian поставил фильму три звезды из пяти, назвав его вполне добротной и неожиданно увлекательной адаптацией. Variety отмечает выразительную работу художников-постановщиков и гнетущую атмосферу, но считает экранизацию слишком вторичной, чтобы оправдать ее появление.

Screen Daily критикует Джонни Деппа за карикатурную игру: его Скрудж, по мнению обозревателя, состоит преимущественно из гримас и ужимок, а не из психологически достоверных черт характера. Vanity Fair также считает исполнение актера неубедительным, отмечая, что грим и нарочитая комичность сделали персонажа картонным.

При этом отдельные рецензенты хвалят визуальную сторону фильма, декорации, операторскую работу и игру актеров второго плана. В целом "Эбенезер" оценили как добротно сделанную, но необязательную экранизацию, которой не удается предложить зрителю чего-то нового.

Что еще вышло на экраны в пятницу, 13-го

Фильм "Как ограбить банк" (How to Rob a Bank) – криминальная комедия с Николасом Холтом, Анной Савай и Питом Дэвидсоном. Фильм совмещает историю ограбления с социальной сатирой на капитализм. Обозреватель The Guardian счел его затянутым и лишенным энергии. На Rotten Tomatoes у картины 33% положительных рецензий критиков, хотя зрительская оценка значительно выше – 75%.

Сериал "12 12 12" (12 12 12). Премьера криминального триллера с Джейми Дорнаном и Энтони Маки состоялась на Apple TV. По сюжету профессиональный грабитель готовит ограбление банковского хранилища в Цюрихе, а агент ФБР пытается его остановить. История рассказана в трех временных пластах: 12 месяцев подготовки, 12 часов ограбления и 12 дней после него. Decider рекомендует сериал к просмотру. Хвалит экранное противостояние двух актеров и нелинейную структуру, но отмечает слабые диалоги.

Третий сезон "Императрицы" (The Empress). Финальный сезон немецкой исторической драмы Netflix о Елизавете Баварской (Деврим Лингнау) и императоре Франце Иосифе. После войны и измены мужа отношения супругов оказываются под угрозой, а Елизавета пытается обрести независимость. Collider оценил сезон на 8/10. Критик хвалит игру Лингнау и считает финал эмоционально убедительным завершением истории.

Что говорят о новых "Кольцах власти"

Ранее на неделе, 11 ноября, состоялась премьера четырех из восьми серий третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Его события разворачиваются спустя пять лет после падения Эрегиона. Саурон стремится завершить создание Единого кольца и подчинить себе Средиземье.

Критики в целом встретили премьеру положительно. Рейтинг сезона на Rotten Tomatoes составил 81%. Многие рецензенты считают, что сериал наконец обрел более четкую сюжетную структуру и стал динамичнее: они хвалят масштабные батальные сцены, визуальные эффекты и развитие истории Саурона.

Некоторые называют этот сезон самым удачным из трех, но единодушия нет. Например, The Guardian считает, что сериал по-прежнему страдает от затянутого повествования, перегруженности сюжетными линиями и недостаточно интересных персонажей. По мнению издания, создатели пытаются вернуть интерес зрителей за счет ускорения событий, но делают это слишком поздно.