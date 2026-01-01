Финал четвертого сезона аниме Re:Zero покажут 30 сентября

Премьера заключительного эпизода намечена на 30 сентября.

Во второй половине сезона продолжится арка "Возвращение". Сюжет вновь следует за Субару, который направляется к загадочной сторожевой вышке Плеяд, месту тяжелой битвы за Пристеллу.

Предстоящая порция серий экранизирует одну из самых мрачных и напряженных частей оригинального ранобэ Нагацуки Таппэя. В центре истории ждет преодоление песчаных дюн Флюгеля и исследование древней башни, где героям предстоит столкнуться с жесткими испытаниями и новыми правилами выживания. Авторы адаптации обещают уделить максимум внимания психологическому состоянию Субару, чья ментальная выносливость снова подвергнется радикальной проверке.

За производство продолжения по-прежнему отвечает студия White Fox, сохранившая ключевой творческий состав и узнаваемый визуальный стиль. Режиссерская команда сделала упор на экшен-сцены и раскрытие бэкграунда спутников Субару, которые разделят с ним экспедицию к Плеядам. Музыкальное сопровождение и новые заглавные темы для второй половины сезона создавались с расчетом на создание гнетущей атмосферы изолированной башни.

О чем аниме Re:Zero

Аниме рассказывает о старшекласснике Субару Нацуки, который внезапно переносится в фэнтезийный параллельный мир. В отличие от других подобных историй, парень не получает суперсил, феноменальной магии или навыков непобедимого воина. Он остается обычным, физически слабым человеком.

Единственная уникальная способность, которую он обнаруживает после первой же жестокой смерти, – "Посмертное возвращение". Каждый раз, когда Субару погибает, время отматывается назад к определенной "точке сохранения".

Главный конфликт строится на том, что герою приходится раз за разом переживать собственную гибель и смерть близких людей, чтобы найти единственный верный алгоритм действий и спасти дорогих ему персонажей.

Аниме выделяется сильным акцентом на психологические травмы, безумие и жесткие ментальные испытания, через которые проходит обычный подросток, застрявший в бесконечных петлях времени.