Психологический триллер "Прайм-тайм" с Робертом Паттинсоном выйдет в кинотеатрах России в декабре

"Прайм-тайм" стал одной из самых нашумевших премьер 83-го Венецианского кинофестиваля, проходившего в сентябре 2026 года. Дебютный игровой фильм кинодокументалиста Лэнса Оппенгейма хорошо приняли критики. Рейтинг ленты на агрегаторе Rotten Tomatoes составил 86%.

Картина выйдет в прокат 24 декабря, сообщает "БК медиа" в пятницу, 6 ноября. Картину выпустила студия A24. Ее продолжительность составляет 110 минут. При скромном бюджете около $15 млн "Прайм-тайм" собрал в прокате $53 млн.

Сюжет: телешоу про охоту на преступников выходит из-под контроля

Действие разворачивается в 2006 году. Герой Паттинсона – создатель популярной телепередачи, реально выходившей на канале NBC с 2004 по 2007 годы. Ее участники под видом несовершеннолетних знакомились в интернете со взрослыми мужчинами, которых подозревали в совращении детей. На месте встречи вместо подростков их ждали ведущий, съемочная группа и полиция.

Шоу быстро набрало популярность, а руководство телеканала решило перенести его в прайм-тайм – время наиболее массового просмотра. Чтобы удержать аудиторию и добиться еще более высоких рейтингов, Хансену была нужна громкая история. Очередная операция заканчивается трагедией. Одновременно достоянием общественности становятся скелеты в шкафу самого Хансена, и он становится героем публичных скандалов.

Фильм вдохновлен реальными событиями и историей программы Хансена, но не является документальной реконструкцией. В реальности в 2006 году съемочная группа "Поймать хищника" устроила ловушку для Билла Конрадта, помощника окружного прокурора Техаса. Когда полиция и телевизионщики приехали к нему домой, Конрадт застрелился. Эпизод не вышел в эфир.

Оппенхайм использует документальную эстетику, зернистое изображение и стилизацию под телевизионные записи начала 2000-х. В центре не столько расследование, сколько амбиции ведущего и эксплуатация чужих трагедий ради просмотров.

Кто еще сыграл в картине

Помимо Паттинсона, в фильме снялись:

Мерритт Уивер ("Разделение", Severance, 2022-2025);

Скайлер Гизондо ("Супермен", Superman, 2025);

Анна Фэрис ("Очень страшное кино", Scary Movie, 2000);

певица Фиби Бриджерс;

Боким Вудбайн ("Фарго", Fargo, 2014–2024).

Тони Револори ("Отель "Гранд Будапешт", The Grand Budapest Hotel, 2014).

Что говорят о фильме зрители и критики

Мнения разошлись: одни считают фильм напряженным исследованием телевизионной морали, другие критикуют его за фрагментарный сюжет и недостаток психологической глубины.

Обозреватели хвалят игру Паттинсона. В рецензии Time Out ее назвали одной из лучших работ актера за год: он создает образ амбициозного, нервного телеведущего, который постепенно становится все более отталкивающим и пугающим. Герой выглядит человеком, полностью поглощенным жаждой успеха и лишенным внутренней опоры. За этим образом теряется и адекватная часть мотивации Хансена, который создал шоу для борьбы с педофилией после того, как благодаря его репортажу были освобождены дети из борделя в Камбодже.

Associated Press отмечает, что картина убедительно показывает превращение правосудия в телевизионное зрелище, но уделяет недостаточно внимания полноценному раскрытию персонажей. Критик Guardian счел идеи фильма недостаточно глубоко раскрытыми, но отметил атмосферу и актерские работы. Decider, напротив, рекомендует фильм к просмотру, особенно ради необычной игры Паттинсона.

Как реальный герой "Прайм-тайма" оценил фильм и что с ним было дальше

67-летний Хансен не одобрил то, как его история была представлена в "Прайм-тайме". Он указывал, что создатели ленты не консультировались с ним и показали его работу в негативном свете. Фильм и не задумывался как биографическая документальная картина: его персонаж и отдельные события художественно переработаны.

В итоге ведущему удалось оправиться от провала, пускай и с серьезными потерями. После истории с самоубийством техасского прокурора шоу Хансена закрыли. Семья Конрадта подала иск к телеканалу на $105 млн. В 2008 году стороны заключили внесудебное соглашение. Сам Хансен, до последнего отстаивавший образ борца со злом, утверждал, что проект просто исчерпал себя, но критика методов съемочной группы и их юридические последствия стали неотъемлемой частью скандала.

В 2011–2013 годах женатый Хансен оказался в центре внимания СМИ из-за романа с молодой тележурналисткой. После этого NBC, одна из старейших и крупнейших телекомпаний мира и США, где ведущий проработал 20 лет, не стала продлевать его контракт. Развод Хансена с женой после 30 лет брака состоялся лишь в 2020 году, а в 2021-м он сыграл новую свадьбу.

В 2015 году журналист снова решил вернуться в медиабизнес. Он вел криминальное шоу Killer Instinct ("Инстинкт убийцы") на канале Investigation Discovery, а затем присоединился к программе Crime Watch Daily. Там появился сегмент Hansen vs. Predator ("Хансен против хищника") – фактически возрождение его знаменитого формата.

В 2019 году Хансена арестовали по делу о неоплаченных счетах и чеках, позже обвинения сняли после урегулирования финансовых претензий. В тот же период он запустил собственный YouTube-канал. В 2022 году журналист создал стриминговую платформу TruBlu и начал вести на ней шоу Takedown with Chris Hansen ("Разоблачение с Крисом Хансеном").