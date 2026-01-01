Рекордсмен по числу воплощений образа Ленина актер Юрий Каюров умер на 100-м году жизни

По словам Дубровского, последней работой Каюрова на сцене Малого театра стала роль Фирса в спектакле "Вишневый сад" по пьесе А. П. Чехова в постановке народного артиста СССР Игоря Ильинского.

"Юрий Иванович до последнего был в курсе всех дел театра. Приходил на сдачу спектаклей", – сказал режиссер ТАСС.

Дубровский добавил, что 30 сентября театр поздравлял артиста с днем рождения.

Юрий Каюров – главный Ленин советского экрана

Юрий Каюров вошел в историю отечественного кинематографа как рекордсмен по числу воплощений образа Владимира Ленина – в общей сложности он сыграл вождя революции 18 раз (в 16 кинофильмах и двух спектаклях). Его дебют в этом амплуа состоялся в 1961 году в картине "В начале века". Режиссер Анатолий Рыбаков выбрал молодого саратовского актера за удивительное внутреннее сходство с историческим персонажем.

Эта роль определила дальнейшую творческую судьбу артиста на многие годы. Среди наиболее известных картин с его участием – "Шестое июля" (1968), "Поэма о крыльях" (1979) и "Ленин в Париже" (1981). Каюрову удалось уйти от плакатного образа и показать основателя советского государства живым, темпераментным и сомневающимся человеком.

За исполнение роли Ленина в фильме "Ленин в Париже" актер в 1983 году был удостоен Государственной премии СССР. Сам Юрий Каюров позже вспоминал, что эта работа требовала от него колоссальной ответственности, ведь за каждым его жестом и интонацией на экране следила вся страна.

Театральная биография Юрия Каюрова

В Государственный академический Малый театр Юрий Каюров был принят в 1967 году. К тому времени он уже получил широкую известность благодаря кинематографу, но именно московские театральные подмостки стали для него главным творческим домом на следующие пятьдесят девять лет. Переходу в столичную труппу способствовал все тот же ленинский образ – актера пригласили в Москву специально ради роли вождя в юбилейном спектакле "Джон Рид".

Очень быстро Каюрову удалось доказать, что его актерский диапазон гораздо шире одного исторического амплуа. Настоящей визитной карточкой артиста в Малом театре стала роль Саввы Василькова в комедии Александра Островского "Бешеные деньги" в знаменитой постановке Леонида Варпаховского. Его Васильков – честный, деловой, провинциальный человек, твердо стоящий на ногах, – завоевал огромную любовь зрителей и признание критиков. Позже спектакль был экранизирован как телепостановка, навсегда зафиксировав эту выдающуюся актерскую работу.

За десятилетия служения театру Юрий Каюров сыграл более 25 крупных, разноплановых ролей. В его послужном списке значились персонажи из произведений Максима Горького, Антона Чехова и Льва Толстого.

От комендора "Авроры" до народного артиста

Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В годы Великой Отечественной войны работал токарем на ленинградском заводе "Вулкан", а в 1944 году начал службу на военном флоте. Будущий актер пять лет отслужил комендором на учебном крейсере "Аврора". Именно на легендарном корабле Каюров впервые увлекся сценой – он начал заниматься в театральной студии при Дворце культуры имени Кирова под руководством знаменитого актера Василия Меркурьева. Позже это увлечение привело его в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, который он окончил в 1952 году.

Творческие достижения артиста были отмечены множеством высоких наград. В 1979 году ему было присвоено звание Народного артиста РСФСР. Юрий Каюров стал дважды лауреатом Государственной премии СССР – в 1978 году награду ему принес художественно-публицистический телефильм "Наша биография", а в 1983 году он получил госпремию за исполнение роли Ленина в картине "Ленин в Париже". Кроме того, в 1984 году за театральные работы актер удостоился Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского.

Признание заслуг Каюрова продолжилось и в новейшей истории России. За выдающийся вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.