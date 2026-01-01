Съемки нового фильма "Люди Икс" от киностудии Marvel начнутся в 2027 году

Актриса, чей полноценный дебют в этом образе только что состоялся в блокбастере "Человек-паук: Новый день", призналась, что больше года скрывала свое участие в киновселенной из-за секретности студии. Синк годами видела фанатские слухи о своем назначении, но предложение получила лично от Кевина Файги и Луиса Д'Эспозито.

"Она культовая фигура в «Людях Икс», и я очень рада воплотить свою версию в жизнь", – заявила Синк в беседе с Variety.

Как рассказали Сэди Синк и глава Marvel Studios Кевин Файги в своих свежих интервью для Variety и Vanity Fair, сюжет перезапуска сфокусируется на теме взросления и психологической драме. Проект сознательно отойдет от масштабных командных экшенов эпохи Fox, чтобы показать "бытовую" изнанку мутантов, которые только открывают свои способности.

В центре истории окажутся уязвимые подростки, которые чувствуют себя чужаками, изгоями и не знают, как справляться со своей силой. Для героини Сэди Синк это станет личной драмой: ее Джин Грей не хочет быть суперзлодеем, но из-за перенесенных травм умеет использовать свои телепатические способности только для самообороны или запугивания окружающих.

По словам сценаристов, ее силами попытаются манипулировать радикалы, пока сама девушка будет разбираться во внутренних конфликтах команды и отношениях с сестрой Сарой.

Ранее стало известно о части актерского состава, который представит оригинальную пятерку классических мутантов из комиксов. Роль Циклопа (Скотта Саммерса) досталась Киту Коннору, а образ Эммы Фрост воплотит Самара Уивинг, известная по дилогии хорроров "Я иду искать".

Синк отметила, что уже участвует в кастингах на химию (chemistry-tests), так как романтическая и ментальная связь между Джин Грей и Циклопом станет ключевым элементом сюжета.

Постановщиком картины выступит Джейк Шрейер, ранее работавший над "Громовержцами*". Он пообещал сделать упор на глубокую психологическую драму внутри команды и показать радикально отличающийся от прошлых фильмов взгляд на франшизу. Над сценарием перезапуска развернута мощная авторская группа в лице Майкла Лессли ("Голодные игры"), Ли Сун-джина ("Грызня") и Джоанны Кало ("Медведь").

Релиз "Людей Икс" запланирован на 2028 год после выхода фильма "Мстители: Секретные войны". Кевин Файги официально объявил, что эта картина станет полноценным стартом для следующей глобальной главы киновселенной под названием "Сага о мутантах".