Сергей Безруков и МГСО представят интерактивный концерт-детектив "Куда исчез композитор?"

В центре сюжета – загадочное исчезновение знаменитого композитора. Формат объединяет музыку, художественное слово и элементы дедукции: зрителям предложат включиться в расследование, а атмосфера мистики и поиска будет создана совместными усилиями чтеца и оркестра.

Программа также носит просветительский характер: слушателей познакомят с различными группами музыкальных инструментов. Организаторы обещают, что разгадка по силам самым внимательным и рассудительным участникам.0+

Возрастное ограничение: 5+