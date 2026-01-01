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Сергей Безруков и МГСО представят интерактивный концерт-детектив "Куда исчез композитор?"

Сергей Безруков вместе с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина и при участии режиссера Георгия Исаакяна 8 ноября представит интерактивный музыкально-литературный проект "Куда исчез композитор?".

Сергей Безруков и МГСО представят интерактивный концерт-детектив "Куда исчез композитор?"

©Пресс-служба КЦ "Зарядье"

В центре сюжета – загадочное исчезновение знаменитого композитора. Формат объединяет музыку, художественное слово и элементы дедукции: зрителям предложат включиться в расследование, а атмосфера мистики и поиска будет создана совместными усилиями чтеца и оркестра.

Программа также носит просветительский характер: слушателей познакомят с различными группами музыкальных инструментов. Организаторы обещают, что разгадка по силам самым внимательным и рассудительным участникам.0+

Возрастное ограничение: 5+

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Метки: Зарядье концерт
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