Сериал "Эркюль" расскажет, каким был Пуаро до славы детектива

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Сериал "Эркюль" (Hercule) – это история о молодом Эркюле Пуаро еще до того, как он превратился в знаменитого частного детектива. Проект снимают британские BBC и BritBox, пишет The Hollywood Reporter. Сейчас объявлен основной актерский состав проекта. Съемки планируется провести в 2026 году. Дата премьеры и количество серий пока не названы.

Пуаро до того, как он стал тем самым Пуаро

Большинство зрителей привыкли встречать Пуаро уже готовым персонажем. В классических экранизациях он предстает знаменитым сыщиком, к которому обращаются, когда обычная полиция заходит в тупик. Он мгновенно замечает детали, которые другие игнорируют, распределяет людей по психологическим категориям и в финале собирает всех подозреваемых в одной комнате.

Но в мире Агаты Кристи этот человек не всегда был таким. Эркюль Пуаро родился в Бельгии и начал карьеру полицейского на родине. Позднее он оказался в Великобритании и уже там стал частным детективом. Именно этот ранний этап жизни теперь и собираются превратить в самостоятельную драматическую историю.

Кто играет молодого Пуаро

Любые новые версии персонажа неизбежно сравнивают с Дэвидом Суше, который сыграл Пуаро в знаменитом телесериале ITV "Пуаро Агаты Кристи". Суше исполнял роль практически четверть века – с 1989 по 2013 год, появившись в 70 эпизодах. Другой известный современный Пуаро – Кеннет Брана, сыгравший героя в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе" (2017), "Смерть на Ниле" (2022) и "Призраки в Венеции" (2023).

33-летний британец Эдвард Блюмель, который получил главную роль в новом сериале, известен по сериалам "Открытие ведьм", "В поисках любви" и "Последнее королевство". Блюмелю не придется пытаться копировать привычный образ детектива, созданный предыдущими исполнителями, так как в ипостаси молодого человека Пуаро еще не видел никто.

Возраст героя дает сценаристам пространство для фантазии, чтобы ответить на вопросы: каким он был до славы? Почему решил покинуть Бельгию? Как формировался его знаменитый метод расследования? И главное, каким образом бывший бельгийский полицейский превратился в международного частного детектива?

Кого именно будут играть остальные актеры, пока не сообщается. Д'Арси хорошо знаком зрителям по фильмам и сериалам исторического и шпионского жанра, Несбитт имеет большой опыт работы в британских криминальных драмах, а Глисон получил мировую известность благодаря роли Джоффри Баратеона в "Игре престолов".

Пуаро – один из самых экранизируемых героев Кристи

Первый роман Агаты Кристи об Эркюле Пуаро – "Таинственное происшествие в Стайлзе" – вышел в 1920 году. Таким образом, в 2026 году персонажу исполняется 106 лет. За это время Пуаро стал одним из самых узнаваемых литературных детективов в мире наряду с Шерлоком Холмсом.

Кристи не создавала его как классического английского сыщика. Пуаро – бельгиец, эмигрант, человек с сильным акцентом, своеобразными привычками и огромным самомнением. Его чужеродность для британского общества изначально была частью характера.

Всего Агата Кристи написала 33 романа об Эркюле Пуаро. Последняя книга об этом персонаже вышла в 1975 году и называлась "Занавес: Последнее дело Пуаро". Кроме романов, писательница написала 51 рассказ о детективе. Также существует пьеса "Черный кофе" (1930), созданная Кристи специально для сцены с Пуаро.