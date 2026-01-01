Сериал "За воротами" получил 4 дневных "Эмми"

Однако вернется к дневным "Эмми" и лауреатам этого года.

На 53-й церемонии триумфатором стала мыльная опера "За воротами" (Beyond the Gates). Она получила сразу четыре награды, сообщает Deadline. За главную женскую роль наградили Тамару Тьюни, как самую яркую молодую звезду – Эмбир Мишель. Кроме того, были отмечены работа со светом и прически с макияжем.

Номинировали же сериал сразу на 15 наград.

"За воротами" стартовали на CBS с февраля 2025 года. Также сериал доступен в стриминговом сервисе Paramount+. Создателем проекта, автором сценария выступает Мишель Вэл Жан. К настоящему времени снят 401 эпизод.

"За воротами" – первая дневная мыльная опера с по преимуществу чернокожими актерами со времен "Поколений" (Generations), 470 серий которых показали по NBC в 1989–1991 годах.

Сериал повествует о состоятельной афроамериканской семье Дюпре, обитающей в вымышленном фешенебельном предместье Вашингтона Фэрмонт-Крест, а также о связанных с ней семьях Ричардсон и Гамильтон. За фасадом роскоши, высокого положения и безупречной репутации скрываются – кто бы мог подумать?! – старые обиды, темные тайны, измены и семейные интриги.

Вернон Дюпре (Клифтон Дэвис) – влиятельный патриарх и политический теневой лидер. Держит в узде не только семью, но и местный бизнес. Мудр, любит собирать всех вместе ради "единства семьи".

Анита Дюпре (Тамара Тьюни) – гордая матриарх семьи. Одна из центральных драматических линий Аниты связана с ее здоровьем – борьба с раком груди заставила всю семью сплотиться и подняла вопросы о генетических рисках для ее дочерей.

Даниэль Дани Дюпре (Карла Мосли) – одна из дочерей Аниты и Вернона, с которой все и началось. Ее муж Билл Гамильтон (Тимон Кайл Дюрретт) ушел от нее к Хейли Лоусон (Маркита Гоингс) – девушке намного моложе его. В самой первой серии Дани публично устроила Хейли разнос прямо в загородном клубе и ударила ее по лицу.

Проступают и все прочие родимые пятна мыльных опер: тайные дети, многолетние планы мести, политические скандалы.

Поскольку сериал производится телеканалом CBS, создатели подтвердили, что "За воротами" находится в одной телевизионной вселенной с культовой мыльной оперой "Молодые и дерзкие" (The Young and the Restless). Время от времени звезды "Молодых и дерзких" (например, Брайтон Джеймс в роли Девона) заезжают в Фэрмонт-Крест по делам бизнеса, устраивая локальный переполох среди местных богачей.