The Weeknd установил рекорд среди сольных исполнителей: тур After Hours Til Dawn собрал более $1,3 млрд

Выше остаются только The Eras Tour Тейлор Свифт (свыше $2 млрд) и Music of the Spheres группы Coldplay (более $1,5 млрд).

Музыкант превзошел прежний рекорд пятилетнего тура Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road ($939 млн) примерно на $361 млн.

Этот монументальный триумф стал жирной точкой в карьере артиста под его знаменитым псевдонимом. Эйбел официально объявил, что грядущий альбом Hurry Up Tomorrow завершит масштабную сюжетную трилогию (куда также вошли пластинки After Hours и Dawn FM) и станет финальным релизом проекта The Weeknd.

Дальше музыкант намерен полностью отказаться от сценического альтер-эго и выпускать музыку исключительно под собственным именем Эйбел Тесфайе.

Масштабные гастроли стартовали в июле 2022 года и включили 176 концертов в 67 городах, 30 странах на пяти континентах. За это время было продано свыше 9 млн билетов.

По расчетам, средняя выручка на одно шоу составила около $7,4 млн, средняя посещаемость – более 51 тыс. зрителей, а ориентировочная средняя цена билета – порядка $144.

Уходя от псевдонима The Weeknd, артист оставляет проект на недосягаемой высоте. Помимо статуса главного стадионного хитмейкера, в его багаже остаются четыре премии Грэмми, более 75 млн проданных пластинок и главный цифровой рекорд планеты – сингл Blinding Lights, который официально признан самой прослушиваемой песней в истории Spotify и главным хитом в истории чарта Billboard Hot 100.

Параллельно с музыкальными рекордами Эйбел активно трансформирует карьеру, совмещая сцену с кинематографом – он уже дебютировал как создатель, продюсер и исполнитель главной роли в сериале Кумир (The Idol) от HBO.