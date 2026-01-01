Еженедельное сообщение КНР с Европой по Севморпути планируют запустить в 2026 году

"В отличие от предыдущих контейнерных перевозок, которые носили во многом экспериментальный или разовый характер, программа на 2026 год предусматривает полноценное линейное сообщение с отправлением судов каждую неделю в течение навигационного сезона", – указал Лихачёв.

Китайская судоходная компания Sealegend Shipping действительно планирует запустить первый регулярный маршрут в Европу, отметил он.

Контейнеровозы будут ходить по расписанию в августе – октябре (конкретика будет зависеть от ледовой обстановки). Китайская сторона намерена выполнить восемь рейсов с использованием семи контейнеровозов малого и среднего класса.

Лихачёв обратил внимание на то, что в последние годы наблюдается увеличение числа рейсов контейнеровозов китайских судоходных компаний: в 2023 году таких рейсов было семь, в 2024 – 14, в 2025 – 24, а в 2026 ожидается более 30.

Перевозки между портами Китая и России уже составляют почти 15% всего грузопотока по СМП, отметил глава "Росатома".

"«Раскатка» СМП происходит на фоне перманентно сложной ситуации в Персидском заливе. За последние два месяца только официально четыре раза объявлялось о закрытии Ормузского пролива для коммерческих судов. На фоне такой логистической и политической неопределенности инициатива китайской компании стала очередным подтверждением растущей востребованности нашего арктического маршрута и закономерным этапом развития СМП, становящегося полноценной транспортной артерией мирового значения", – подчеркнул Лихачёв.

Первый международный контейнерный транзитный переход из Китая в Европу по Севморпути состоялся в сентябре – октябре 2025 года. Китайский контейнеровоз прибыл в британский порт Феликстоу за 20 дней, в то время как путь через Суэцкий канал потребовал бы примерно 37 суток.