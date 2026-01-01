Казахстан ждет ответ России по возобновлению экспорта нефти по "Дружбе"

"Официальный запрос мною лично был адресован: тет-а-тет", – указал глава Минэнерго республики. Аккенженов добавил, что ожидает ответа российской стороны, передает "Интерфакс".

Он подчеркнул, что у Казахстана есть техническая возможность возобновить поставки.

Казахстан с 2023 года осуществлял поставки в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава", расположенного на польско-белорусской границе и являющегося ключевым узлом на северной ветке "Дружбы". В 2025 году республика отгрузила по "Дружбе" 2,1 млн т нефти на завод в Шведте (Германия). В 2026 году планировалось экспортировать по этому маршруту около 3 млн т, однако с 1 мая транзит был остановлен.

Вице-премьер РФ Александр Новак указывал, что перенаправление потоков казахстанской нефти с "Дружбы" на другие маршруты связано с техническими возможностями прокачки по трубопроводу. Он отметил, что украинские военные атакуют в том числе и нефтепроводную инфраструктуру, и российская сторона видит "повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры". Поэтому для Казахстана были найдены другие возможности поставок в рамках текущей работы.

Глава "Транснефти" Николай Токарев, комментируя остановку транзита, отмечал, что не видит в ближайшее время условий для восстановления прокачки казахстанской нефти по "Дружбе" на немецкие нефтеперерабатывающие заводы. Он подчеркивал, что речь шла о небольших объемах, которые можно перенаправить по другим маршрутам.

С января по апрель 2026 года Казахстан отгрузил в Германию по "Дружбе" 1,02 млн т нефти.