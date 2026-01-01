Кластер по огранке алмазов создадут на территориях Якутии и Смоленской области

"Субъекты добычи природных алмазов <…> предлагают участникам кластера необработанные природные алмазы и частично обработанные природных алмазы <…> до их поступления в обращение", – указывается в документе.

Минфину поручено определить критерия и порядок включения в реестр, основания и порядок исключения из него, порядок обеспечения участников кластера алмазами, порядок взаимодействия "Алмазювелирэкспорта", участников кластера и субъектов добычи.

Указ вступает в силу 1 марта 2027 года.

О создании кластера по огранке алмазов шла речь на встрече Путина с гендиректором "Алросы" Павлом Мариничевым 4 августа 2026 года.

"В компании присутствует самый крупный ограночный кластер в Европе: это смоленский завод «Кристалл», который сейчас переживает на самом деле, может быть, второе или третье уже перерождение, имея в виду, что по Вашему поручению мы вместе с Правительством Российской Федерации и администрацией Смоленской области и Республики Саха (Якутия) организовываем ограночный кластер на базе в том числе этого завода", – указывал тогда Мариничев.

На свободных площадях создаются условия для того, чтобы частные (в том числе и иностранные) огранщики могли прийти и развивать свой бизнес.

"Те коллеги, которые придут работать на наш кластер, будут иметь возможность доступа к сырью; иметь определённые скидки при условии, что они будут гранить все, что будут получать в виде сырья, гранить на территории кластера, таким образом создавая добавленную стоимость", – рассказывал Мариничев.

Он, правда, отметил также, что мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. Свою роль играет и то, что "Алроса" работает под санкциями.