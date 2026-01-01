Объем параллельного импорта в Россию в первом полугодии сократился на 23%

В среднем объем параллельного импорта в первом полугодии составлял около $1,7 млрд в месяц, пишут в "Интерфаксе".

Пока в Минпромторге не планируют вносить изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавил Чекушов.

Последняя редакция этого перечня вступила в силу в конце мая. Из него был исключен ряд позиций, в том числе отдельные бренды ноутбуков, компьютеров и серверов. Среди выведенных из списка значатся японские краски для принтеров Ricoh, материалы для лепки Spin Master, а также несколько нишевых парфюмерных брендов, включая Juliette has a Gun, Filippo Sorcinelli, MEMO Paris, Vilhelm Parfumerie, Xerjoff и другие.

В качестве основных причин пересмотра перечня Минпромторг называл локализацию производства на территории России или наличие отечественных аналогов. Ведомство подчеркивало, что проводит регулярную актуализацию списка параллельного импорта, исключая из него как отдельные товарные знаки, так и целые группы товаров.

Перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в России, появился 23 апреля 2022 года. Он был утвержден Министерством промышленности и торговли в рамках реализации постановления правительства РФ от 29 марта 2022 года. Постановление было принято в ответ на санкции и уход иностранных компаний с российского рынка после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Его целью назывались насыщение внутреннего рынка и стабилизация цен.

По итогам 2025 года объем параллельного импорта составил более $23,1 млрд. В январе 2026 года, как рассказывал ранее тот же Чекушов, фиксировался исторический минимум объемов параллельного импорта, $1 млрд.