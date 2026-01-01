Около 70% бензина и дизельного топлива с НПЗ "Конденсат" в Казахстане будет поставляться в РФ

"На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов: бензин и дизеля, остальное будет отправляться в Россию", – приводит слова министра "Интерфакс".

Производственные мощности этого НПЗ нарастили в 2017 году с 650 тыс. до 850 тыс. т в год. "Конденсат" работает на Карачаганакском месторождении, которое располагается в Западно-Казахстанской области, близ города Аксай.

Вопрос о поставках бензина и дизеля из Казахстана в Россию встал из-за непростой ситуации на отечественном топливном рынке.

В этих условиях ранее сообщалось в том числе, что из Казахстана все чаще незаконно вывозят топливо в Россию. Так, еще по состоянию на начало июля говорилось о 255 выявленных на границе случаях эксплуатации машин с незаконными дополнительными топливными баками. Среди нарушителей было 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана.

В Казахстане действует запрет на вывоз бензина и дизтоплива до 21 ноября 2026 года. Исключение – топливо в заводском баке машины (причем не чаще раза в сутки).

Каковы прогнозы по добыче нефти в Казахстане? Как дела у КТК?

Аккенженов также рассказал, что план добычи нефти в Казахстане на 2026 год будет снижен с 98 млн до 96 млн т. Это связано с июльскими атаками на акваторию морского терминала КТК в Новороссийске. Министр напомнил, что изначально предполагалось довести нефтедобычу в текущем году до 100 млн т. В 2025 году в стране было добыто 99,6 млн т нефти.

В настоящее время, уточнил Аккенженов, отгрузки по системе КТК идут в нормальном режиме. Министр также рассказал, что на морском терминале КТК установлено третье выносное причальное устройство (ВПУ).

"Третье ВПУ установили на место дислокации. На сегодняшний момент идут испытательные работы, поэтому КТК будет в скором будущем продолжать работу с тремя ВПУ", – указал Аккенженов.

На терминале предусмотрены три ВПУ – два в работе, одно в резерве. В ноябре 2025 году ВПУ-2 было сильно повреждено при атаке безэкипажных катеров. В том же месяце на ВПУ-3 началась плановая замена шлангов, так что рабочим осталось лишь ВПУ-1. Ранее КТК предполагал заменить все три ВПУ: первые два в 2026–2027 годах, третий – в 2027 году.

Система КТК обеспечивает транспортировку казахстанской нефти с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. В 2025 году через нее было перекачано 70,5 млн т. Прогноз на 2026 год – 72 млн т.