Правительство РФ выделило 2,4 млрд рублей на вертолеты санитарной авиации

Расходы, которые покроет субсидия на вертолеты санитарной авиации

Субсидия покроет часть расходов лизинговых компаний на выплату купонов по облигациям и процентов по кредитам, взятым на покупку воздушных судов и тренажеров. Технику затем передадут по договорам лизинга. Здесь речь идет о возмещении части затрат ООО "ПСБ авиализинг" на уплату процентов по кредиту, обеспеченному государственной гарантией РФ. Средства нужны, чтобы обеспечить условия льготного лизинга в отношении не менее 65 вертолетов отечественного производства для нужд санитарной авиации.

Минпромторг должен проконтролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и представить соответствующий доклад в правительство до 1 марта 2027 года.

Льготный лизинг в санитарной авиации

Поддержка льготного лизинга стала системной мерой обновления парка для санитарной авиации и региональных перевозок. По данным "Ростеха", по контрактам на 66 медицинских бортов для Национальной службы санитарной авиации (НССА) "Вертолеты России" поставляли Ми-8МТВ-1 и "Ансат" с медицинскими модулями. В октябре 2026 года Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 24,3 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при стоимости проекта 48,5 млрд рублей и заказала 72 Ми-8МТВ-1 до конца 2027 года для региональных авиакомпаний.

Субсидия позволяет сдержать рост стоимости летного часа и сохранить объемы экстренных медицинских эвакуаций при высоких кредитных ставках и удорожании обслуживания парка. В Совете Федерации ранее указывали, что регионам не хватает федерального софинансирования на оплату контрактов санавиации при растущей потребности в вылетах, а также оборудованных вертолетных площадок рядом с больницами. Без компенсации процентов коммерческая аренда новых бортов резко увеличила бы нагрузку на региональные бюджеты.

Программа призвана ускорить замену возрастных машин и вертолетов с иностранными комплектующими, обслуживание которых после санкций осложнилось. В "Ростехе" и Минпромторге подчеркивали необходимость перехода на полностью импортозамещенную технику, включая "Ансат" с двигателями ВК-650В, серийные поставки которых запланированы на 2027 год.

Субсидия снижает стоимость лизинга для служб санитарной авиации и обеспечивает загрузку российских вертолетостроительных предприятий.