Производство авиатоплива в августе вырастет, прогнозирует Минэнерго РФ

В ведомстве указали, что весь необходимый объем потребления авиатоплива будет покрыт текущим уровнем выпуска. По оценке Минэнерго, производство и спрос находятся в балансе, в том числе за счет использования отечественного авиакеросина.

"Запасы авиакеросина на начало августа текущего года находятся на стандартном <...> уровне. Кроме того, в настоящее время за счет производства есть возможность нарастить запасы дополнительно", – говорится в сообщении ведомства.

Ситуация на рынке авиатоплива находится на постоянном мониторинге, который Минэнерго ведет совместно с Минтрансом и Росавиацией, подчеркнули в министерстве.

1 июня 2026 года на фоне осложнившейся ситуации на топливном рынке правительство РФ ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. В кабмине пояснили, что такое решение было принято для того, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке топлива. Министр транспорта Андрей Никитин тогда заверил, что дефицита авиатоплива в стране нет.

Ограничение на экспорт авиакеросина действует до 30 ноября 2026 года. Оно не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, а также на топливо в технологических емкостях, используемое самолетами в пути следования.

В конце июня глава Минтранса Андрей Никитин оценивал ситуацию на рынке авиатоплива как стабильную и управляемую. Он отмечал, что министерство и компании топливно-энергетического комплекса ежедневно взаимодействуют для обеспечения авиаперевозчиков необходимыми объемами.

Вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что российские авиакомпании выполняют полеты стабильно и по расписанию. Он подчеркивал, что перевозчики не меняют график и не отказывают пассажирам в перевозке из-за нехватки топлива.