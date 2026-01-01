Производство вина в России за семь месяцев сократилось на 11,3%

Без учета пива, пивных напитков, сидра, медовухи наблюдалось снижение производства на 6,7% до 82,8 млн дал.

Сокращение выпуска наблюдалось по всем винным категориям.

виноградные вина – минус 11,3% до 18,6 млн дал;

игристые вина – минус 8,9% до 7,9 млн дал;

ликерные вина – минус 36,1% до 479,2 тыс. дал;

плодовые вина – минус 34,6% до 569,6 тыс. дал.

Схожая картина наблюдалась и в отношении спиртных напитков (крепостью выше 9°) – их произвели 54,7 млн дал, что соответствует падению на 3,1%. Производство водки просело на 4,6% до 36,1 млн дал, коньяка – на 8% до 3,7 млн дал. Однако производство ликеро-водочных изделий прибавило 7,7% до 10,4 млн дал.

Продуктов брожения – пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи – изготовили 542,1 млн дал, минус 1,8%. В том числе производство пива сократилось на 1,7% до 463, млн дал, пивных напитков – на 3,7% до 69,3 млн дал.

Напротив, сидра изготовили на 11,3% больше, 6,4 млн дал, а медовухи – на 7% больше, 2,5 млн дал.

Отечественных марок не так много, но по объему продаж они преобладают

Как рассказывала в мае замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина, доля отечественных товарных позиций (SKU) на российском винном рынке пока составляет немногим более 13%.

"Если, например, по объему продаж, если считать в литрах, доля (российских вин) составляет более 60%: по тихим – 60%, по игристым уже за 70%, по крепленым практически 90%, – но, если смотреть в наименованиях, то есть по брендам, по этикеткам, то это пока 13%", – уточняла она.

Самый низкий показатель отмечается в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.