Российскому ВПК нужна здоровая конкуренция, полагает глава "Калашникова"

"Важно, чтобы было разнообразие производителей, разработчиков, школ, здоровая конкуренция. Даже в Советском Союзе создавались несколько школ – был Ильюшин, Туполев, к примеру", – указал Лушников.

Он обратил внимание на то, что производители в условиях современных боевых действий должны совершенствовать разработки по множеству ключевых направлений, а это реально лишь при наличии конкурирующих организаций.

"Нужно постоянно развиваться. Беспилотники, которые мы начали производить <…> в 2023 году, сейчас уже не так востребованы, как в момент производства. Характер ведения боевых действий радикально изменился", – подчеркнул Лушников.

В разведывательный беспилотник "Скат 350М" только за 2025 год было внесено более 40 изменений на основе обратной связи от военнослужащих, привел он пример.

Лушников также отметил как ключевой фактор в области разработки и производства вооружений необходимость развития кооперации с предприятиями из других стран ОДКБ.

"С учетом ежедневно ухудшающейся международной обстановки в сфере безопасности вопрос единых подходов и стандартов к оснащению Вооруженных сил стран ОДКБ стал критически важным для обеспечения обороноспособности. В этих условиях кооперация в области разработки и производства как БПЛА и УББ (управляемых барражирующих боеприпасов), так и других видов вооружений становится не просто экономически выгодным шагом, а ключевым фактором обеспечения коллективной безопасности", – полагает глава концерна.