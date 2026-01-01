Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и ОАЭ вступит в силу 6 октября

"Соответственно, у нас все процедуры, связанные с ратификацией и вступлением в силу соглашения о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами, завершены и определена дата его вступления в силу – 6 октября 2026 года", – приводит слова Слепнева "Интерфакс".

В рамках соглашения определяются условия для развития и углубления сотрудничества в таможенной сфере, электронной торговле, в отношении санитарных и фитосанитарных мер, прав на интеллектуальную собственность. Предусматривается установление сотрудничества в транспорте и логистике, конкуренции, туризме, исследованиях и инновациях, добыче, переработке и использовании полезных ископаемых, торговле экологическими товарами.

Соглашение было подписано в Минске 27 июня 2025 года. Им предусматривается либерализация торговли в отношении более 85% наименований товаров. Преференциальный доступ распространяется более чем на 95% товарооборота между Россией и ОАЭ.

7 августа 2025 года в Москве было подписано Соглашение о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ. 25 мая 2026 года это соглашение было ратифицировано российской стороной. Оно позволяет улучшить условия доступа российских компаний на рынок ОАЭ более чем в 100 секторах – от медицины, образования и юриспруденции до бухгалтерии, налогов и информационных технологий.