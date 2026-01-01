Товарооборот с Арменией в 2026 году упал на две трети по отношению к 2025-му – Оверчук

"В 2024 году товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордного показателя – порядка $12 млрд, это огромная цифра. В прошлом году он упал до около $8 млрд", – цитирует ТАСС Оверчука.

Он отметил, что "ситуация, которая развивается в отношениях ЕАЭС и Армении, была прогнозируемой.

"Мы в течение последних 3-4 лет говорили нашим коллегам в Армении, что такие риски существуют, в частности, риски сокращения товарооборота", – добавил зампред правительства.

Почему Россия и Армения стали меньше торговать друг с другом?

Падение товарооборота между Россией и Арменией связано с геополитическим разворотом Еревана в сторону Запада, взаимными торговыми ограничениями и системным кризисом в отношениях внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Основные причины сокращения торговли между РФ и Арменией

Политический вектор и евроинтеграция. Армения официально взяла курс на сближение с Европейским союзом, заморозила участие в ОДКБ и критикует работу ЕАЭС. Это привело к переориентации торговых потоков: доля России во внешней торговле закавказской республики упала ниже 28%, в то время как оборот с ЕС вырос более чем на 45%.

Запреты со стороны Россельхознадзора. Летом были последовательно запрещены поставки из Армении цветов, томатов, огурцов, клубники, зелени, картофеля, баклажанов, винограда, косточковых и семечковых культур, а также сухофруктов.

Вторичные санкции и банковские барьеры. Армянские банки и логистические компании вынуждены строго соблюдать санкционный комплаенс Соединенных Штатов и ЕС, чтобы не попасть под вторичные рестрикции за содействие параллельному импорту в РФ. Это заблокировало многие прежние схемы транзита и расчетов.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что страна без труда заменит импорт из Армении.