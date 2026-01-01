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"Яковлеву" банкротство не грозит, заявили в Ростехе

В СМИ распространяется информация об угрозе банкротства "Яковлева", но она лишена всяких оснований, заявили ТАСС в Ростехе 6 ноября 2026 года, в пятницу.

К производителю МС-21 подали иск о банкротстве

Производство самолёта МС-21 на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Яковлев" Объединенной авиационной корпорации (ОАК) Ростеха (иллюстрация)

©UAC/Global Look Press

"Компании «Яковлев» банкротство не грозит. Распространяемая в последнее время в СМИ информация об угрозе банкротства компании «Яковлев» не имеет ничего общего с действительностью. Она стабильно работает и продолжает реализацию всех своих ключевых проектов", – утверждают в Ростехе.

Судя по картотеке дел Арбитражного суда Москвы, 28 октября "Ижсталь" подала иск о несостоятельности ПАО "Яковлев". Следующее заседание суда намечено на 18 января 2027 года.

"Действия ПАО «Ижсталь» связаны с урегулированием задолженности. ПАО «Яковлев» приняло необходимые меры для ее погашения в полном объеме", – указали "Коммерсанту" в компании.

Интересно, что 27 октября "Ижсталь" подала иск о несостоятельности еще одной компании Ростеха – "ОДК-Сатурн", но забрала заявление. 26 октября был подан иск о несостоятельности "ОДК-Пермские моторы".

2 ноября в Центре раскрытия корпоративной информации была опубликована промежуточная бухгалтерская отчетность ПАО "Яковлев" за январь – сентябрь. Отчетный период компания закончила с чистым убытком 8,5 млрд рублей против 3,9 млрд рублей годом ранее. При этом была получена прибыль от продаж 1,47 млрд рублей против 1,9 млрд рублей.

"Яковлев" занимается производством самолетов SJ-100 и МС-21.

Обновлено 20:27 – добавлен комментарий "Яковлева"

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Метки: авиация банкротство Ростех суд
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