Мосбиржа запустит торги биткойном, эфиром и USDT с 1 декабря

По словам топ-менеджера, торги организуют на базе фондового рынка. Такой подход, как ожидается, позволит брокерам с минимальными дополнительными затратами подключиться к новой инфраструктуре: участники уже знакомы с принципами работы этой секции и механизмом допуска инструментов, пишет РБК.

"Начинаем с трех ключевых монет. Планируем, что будет возможность совершения сделок в «стакане», и обязательно будет операция своп. Собственно, с этого планируем начать уже в конце этого года", – пояснил Блохин.

Доступ к операциям на бирже получат профессиональные участники рынка. Они, в свою очередь, смогут предоставлять соответствующие услуги своим клиентам. Своп, по объяснению Блохина, станет инструментом управления ликвидностью. На фондовом рынке для этих целей обычно используют сделки репо, а на валютном – свопы.

Когда можно будет торговать криптовалютой

Мосбиржа рассчитывает проводить операции с цифровыми валютами в часы работы фондовой секции – с 6:50 до 23:50 мск. Таким образом, торги охватят утреннюю и вечернюю сессии.

Сейчас площадка тестирует новую инфраструктуру: участники уже заключают пробные сделки, а биржа собирает их замечания и предложения. По словам управляющего директора, компании подключаются к тестированию по мере готовности. Их количества достаточно для планового запуска торгов в пилотном режиме в декабре.

О намерении начать организованные торги криптовалютами с 1 декабря ранее сообщал председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. В сентябре он также говорил, что площадка рассчитывает создать ликвидный рынок, на котором разные категории участников смогут заключать сделки на конкурентных условиях и формировать рыночные цены.

Как в России регулируют криптовалютный рынок

Подготовка биржи к запуску торгов проходит на фоне формирования законодательной базы для операций с цифровыми валютами. Закон "О цифровых валютах и цифровых правах", устанавливающий основные правила работы российского крипторынка, вступил в силу 1 сентября 2026 года.

Документ предусматривает возможность организованных торгов криптовалютами внутри российского финансового контура, их обмена на фиатные деньги и использования в качестве инвестиционного инструмента. При этом для широкого круга участников цифровые валюты доступны именно для инвестиций: использовать их для оплаты товаров и услуг внутри страны нельзя. Исключение предусмотрено для расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности.