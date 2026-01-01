Россия и Индия прекратили работу над соглашением о безвизе для туристических групп

Об этом ТАСС сообщил глава консульского департамента МИД России Алексей Климов.

По его словам, разработка документа оказалась непростой задачей, поскольку индийская сторона ранее не заключала международных соглашений о безвизовых поездках организованных групп. "Принимая во внимание данное обстоятельство, по итогам консультаций стороны согласились не продолжать работу над этим документом", – пояснил дипломат.

При этом Климов не уточнил, на каком именно этапе согласования возникли основные затруднения и когда стороны окончательно решили закрыть проект.

Какие условия безвиза обсуждали Россия и Индия

Идею групповых безвизовых поездок Москва продвигала еще в 2023 году – по аналогии с механизмом, который уже действовал в отношениях с Китаем и Ираном. В мае 2024 года в Минэкономразвития сообщали о подготовке консультаций по проекту межправительственного соглашения. Тогда российская сторона рассчитывала согласовать документ до конца года.

Впоследствии обсуждались конкретные параметры: предполагалось разрешить поездки организованных групп численностью от трех до 50 человек на срок не более 21 дня. Проект соглашения подготовила и направила Индии российская сторона.

Однако переговоры затянулись. В июне 2026 года в Минэкономразвития сообщали, что работа фактически приостановлена: Москва ожидала ответа индийских партнеров по предложенному проекту. В сентябре посол Индии в России Винай Кумар подтверждал, что стороны продолжают обсуждать вопрос, но отмечал, что у его страны нет безвизового режима ни с одним государством. Он также указывал на необходимость выполнить ряд технических условий.

Какие правила поездок действуют сейчас

Прекращение работы над соглашением не меняет существующий порядок поездок. Россияне по-прежнему могут посещать Индию по электронной туристической визе. С 2025 года для граждан России доступна бесплатная 30-дневная электронная виза.

Туристические связи между странами продолжают развиваться. По данным Минэкономразвития, в 2025 году взаимный турпоток вырос примерно на 15%, до 143 тыс. поездок. В первом полугодии 2026 года число взаимных поездок увеличилось еще на 8%.