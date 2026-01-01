Россиянам назвали выгодное время для бронирования отдыха в Турции

Дополнительным фактором может стать динамика курса турецкой лиры. Сейчас доллар торгуется примерно по 48 лир. При этом американский инвестиционный банк Goldman Sachs накануне повысил 12-месячный прогноз по курсу доллара к турецкой валюте с 54 до 59 лир. Одновременно банк увеличил трехмесячный прогноз с 48 до 51 лиры, а шестимесячный – с 50 до 53 лир.

Эзги объяснила в интервью РИА Новости, что турецкие гостиницы начинают формировать цены на следующий летний сезон заранее. Однако по мере приближения высокого сезона стоимость размещения может корректироваться в зависимости от спроса, загрузки отелей и валютной ситуации.

Для российских туристов изменение курса особенно важно при пересчете стоимости отдыха в рубли. Даже если гостиница сохранит цену в турецких лирах или валюте, ослабление лиры не гарантирует снижение стоимости тура для россиян: на итоговую цену влияют курс рубля, стоимость перевозки, условия туроператора и другие расходы.

Еще одно преимущество раннего бронирования – более широкий выбор. В январе туристы могут выбирать из большего количества отелей, категорий номеров и дат. По мере приближения лета наиболее популярные варианты размещения могут становиться дороже или заканчиваться.

Особенно актуально это для семей с детьми и путешественников, которые хотят остановиться в конкретном отеле или предпочитают определенную категорию номера. В таких случаях раннее бронирование позволяет не только искать более выгодную цену, но и получить именно тот вариант отдыха, который подходит туристу.

При этом январь нельзя считать гарантированно самым дешевым месяцем для всех туров. Итоговая стоимость зависит от конкретного отеля, продолжительности поездки, авиаперелета, типа питания и условий акции раннего бронирования. Поэтому при планировании отдыха на 2027 год имеет смысл сравнивать предложения разных туроператоров и смотреть не только на цену, но и на условия ее фиксации.

Турция при этом продолжает уверенно лидировать среди зарубежных направлений для российских туристов. По данным АТОР, на конец мая 2026 года на страну приходилось 57% бронирований организованных зарубежных туров на лето. Количество бронирований Турции выросло на 5% по сравнению с прошлым годом.

При этом спрос постепенно становится более разнообразным. Помимо традиционных курортов Антальи, российские туристы выбирают Стамбул и побережье Эгейского моря.