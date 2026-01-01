Ждать ли отмены all inclusive в Турции: в АТОР рассказали о возможном изменении формата

По словам Ломидзе, система "все включено" уже сейчас существенно различается в зависимости от курорта, гостиничной сети, конкретного отеля и его категории. Поэтому дополнительная классификация могла бы официально закрепить существующие различия между предложениями гостиниц.

"Мы считаем, что это маловероятное развитие событий – отмена all inclusive в Турции. Пересмотр формата, введение дополнительной градации, чтобы были all inclusive, ultra all inclusive, «эконом all inclusive», – такое возможно. Я думаю, что это было бы закрепление термина над реалиями гостиничной индустрии Турции", – сказала она на Форуме туристических территорий FTT-2026.

При этом глава АТОР считает, что подобные изменения вряд ли произойдут в ближайшее время. Введение новых категорий обслуживания, в том числе к следующему туристическому сезону, пока остается маловероятным, пишет ТАСС.

Какие категории all inclusive предложили ввести в Турции

Идею разделить действующую систему «все включено» на несколько уровней ранее предложил представитель гостиничной группы Kilit Group Толга Килит. 28 октября он выступил с инициативой ввести пять категорий: Eco, Eco Plus, среднюю, высокую и люксовую.

Предполагается, что они будут отличаться набором услуг и качеством обслуживания. Благодаря такой классификации туристы смогут заранее понимать, за что именно платят при бронировании.

В частности, категории могут учитывать разнообразие питания, доступность ресторанов à la carte, наличие импортного алкоголя и возможность круглосуточно получать еду и напитки.