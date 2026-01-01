4 ноября 2026
USD 81.67 +0.7 EUR 91.6 +1.14
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. 34 россиянки задержаны в Турции после рейдов в ночных клубах

34 россиянки задержаны в Турции после рейдов в ночных клубах

Полиция Анкары задержала 34 гражданки России во время рейдов в клубах "Максим", "Хавана" и "Фолибержер" 23 октября, сообщили в пресс-службе посольства России в Турции в среду, 4 ноября 2026 года. Турецкие власти назвали причиной ареста нарушения морали и общественной безопасности.

Полиция

(Иллюстрация)

©FOTMA / Shutterstock/Fotodom

Что известно о задержании россиянок в Анкаре

Сейчас россиянки находятся в депортационном центре "Акюрт", с ними работает турецкий адвокат. У задержанных изъяли мобильные телефоны, но разрешили связываться с родственниками по стационарному телефону.

"В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе. По линии посольства были приняты меры для обеспечения консульского доступа к гражданкам, а также прояснения причин задержания и условий их содержания", – говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство пообещало и дальше оказывать задержанным необходимую поддержку и содействие.

Что рассказывают о работе россиянок в турецких клубах

Telegram-каналы со ссылкой на подругу одной из задержанных пишут, что при трудоустройстве россиянкам обещали зарплату до $2500, рабочую визу и проживание в пятизвездочном отеле.

Девушкам предлагали работать вокалистками, танцовщицами или диджеями. Однако по прибытии выяснялось, что, помимо прочего, им придется проводить время с гостями заведений и пить с ними алкоголь.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: россияне Турция
Рекомендательный сервис