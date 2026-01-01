34 россиянки задержаны в Турции после рейдов в ночных клубах

Что известно о задержании россиянок в Анкаре

Сейчас россиянки находятся в депортационном центре "Акюрт", с ними работает турецкий адвокат. У задержанных изъяли мобильные телефоны, но разрешили связываться с родственниками по стационарному телефону.

"В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе. По линии посольства были приняты меры для обеспечения консульского доступа к гражданкам, а также прояснения причин задержания и условий их содержания", – говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство пообещало и дальше оказывать задержанным необходимую поддержку и содействие.

Что рассказывают о работе россиянок в турецких клубах

Telegram-каналы со ссылкой на подругу одной из задержанных пишут, что при трудоустройстве россиянкам обещали зарплату до $2500, рабочую визу и проживание в пятизвездочном отеле.

Девушкам предлагали работать вокалистками, танцовщицами или диджеями. Однако по прибытии выяснялось, что, помимо прочего, им придется проводить время с гостями заведений и пить с ними алкоголь.