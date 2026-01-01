ЕС реализует стратегию по дестабилизации ситуации в России в преддверии выборов – СВР

Кроме того, в СВР рассказали, что европейцы на полях встречи "коалиции желающих" в Париже 13 июля ориентировали Украину на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине страны.

"В ходе ставших дежурными визитов на Украину представителей европейских спецслужб обсуждаются планы организации кибератак на инфраструктуру выборов", – также заявили в СВР.

Там добавили, что базирующимся за рубежом структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о "нелегитимности и незаконности" предстоящего голосования.

Единый день голосования 20 сентября 2026 года: где пройдут выборы

В единый день голосования 20 сентября главными станут выборы депутатов Государственной думы IX созыва, которые пройдут по всей территории России. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. Помимо федеральных выборов, в регионах пройдут тысячи местных избирательных кампаний.

Руководителей высших исполнительных органов выберут в 11 субъектах РФ. Прямые выборы пройдут в восьми регионах (среди них Чеченская Республика, Тува, Хабаровский край, Тверская, Тульская, Ульяновская области). Голосование через парламент (непрямые выборы) состоится в трех регионах (Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан).

Выборы депутатов законодательных органов государственной власти пройдут в 39 субъектах РФ. В их числе Самарская, Нижегородская, Липецкая, Курская, Тюменская области, Алтайский, Пермский, Камчатский края, Республика Дагестан.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что выборы подтвердят способность РФ противостоять любым внешним угрозам.