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"Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает. Кроме того, мы продолжили развивать сектор возобновляемых источников энергии и повышать энергоэффективность. Все это, безусловно, способствовало нашей нынешней устойчивости", – сказал Домбровскис.

Что изменилось в энергетике Европы

Доля зеленых источников в производстве электроэнергии в Евросоюзе выросла с 39% в 2022 году до 47% в 2025-м, что помогло смягчить влияние роста стоимости газа на цены на электроэнергию, указывает Bloomberg.

Потребление газа домохозяйствами сократилось примерно на 15% по сравнению с уровнем до начала конфликта на Украине. По оценке главного экономиста ING Марике Блом, благодаря этому и потребители, и промышленность стали менее уязвимыми перед лицом нового кризиса.

Промышленность также снижает энергопотребление. Производитель цемента Heidelberg Materials AG модернизировал завод во Франции: теперь предприятие на 90% работает на альтернативных видах топлива, а потребление электроэнергии сократилось на 10%. Химическая компания Covestro AG с 2020 по 2025 год снизила энергопотребление на тонну продукции более чем на 12%.

Экономика еврозоны оказалась устойчивой

В третьем квартале 2026 года ВВП еврозоны вырос на 0,4%, вдвое быстрее, чем ожидали аналитики. Данные в пятницу показали, что экономика избежала рецессии, которой опасались после начала войны США и Ирана.

ЕЦБ с момента начала конфликта с Ираном дважды повышал ставки, став первым среди центральных банков G7, кто пошел на такой шаг. Это следствие пересмотра стратегии после 2022 года, чтобы подготовить регулятор к более частым потрясениям, связанным с геополитикой, климатом и демографией.

"Экономика еврозоны сохраняет устойчивость на фоне геополитических потрясений и ухудшения инфляционной обстановки. Ожидается, что год экономика завершит на вполне достойном уровне", – отметил старший экономист Oxford Economics Паоло Гриньяни.

Сокращение доли российского газа в европейском импорте

В начале октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что импорт российского газа в ЕС сократился с 45 до 12%. "И к концу следующего года мы сократим этот показатель до нуля", – сказала она.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Европа сама наносит удар по своей политике, промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что европейские страны "рубят сук, на котором сидели".

При этом, по данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Евросоюз в сентябре увеличил импорт российского СПГ на 60% по сравнению с августом. А биржевые цены на газ в Европе в последние дни взлетели до максимума с конца 2022 года на фоне перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке и низких запасов в подземных хранилищах: по состоянию на 21 октября они заполнены на 75%.

Евросоюз намерен сократить импорт газа из России до нуля к концу 2027 года. Пока разрыв энергосвязей завершен не полностью: импорт СПГ в сентябре вырос, а цены на газ остаются высокими. Насколько устойчивость Европы выдержит новые потрясения, станет ясно после отопительного сезона.

В ЕС исключили возобновление импорта российского газа после завершения конфликта на Украине.