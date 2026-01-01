Фон дер Ляйен призвала пресечь доходы РФ со всех сторон

Она призвала совместно с Соединёнными Штатами пресечь все источники доходов Москвы в обращении, опубликованном в соцсети X.

Законопроект предусматривает введение 100-процентных пошлин на импорт для пяти крупнейших покупателей российского газа и нефти, а также до 500% пошлин на весь остальной российский экспорт в США. Исключения сделаны для государств, чья доля в годовом экспорте российского газа не превышает 15%, при условии, что они будут сокращать закупки.

Документ был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма (Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов в 2024 году), который называл его "законопроектом о санкциях из ада". После утверждения сенатом документ отправится в палату представителей, которая находится на каникулах до 31 августа.

Принятие законопроекта забуксовало из-за отсутствия поддержки со стороны Белого дома и колебаний демократов по поводу предоставления Трампу дополнительных тарифных полномочий после введения им пошлин в так называемый День освобождения в отношении товаров из разных стран мира в апреле 2025 года.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что совместные жесткие санкции Европы и США могут эффективно ограничить финансовые потоки России. По ее словам, необходимо перекрыть все возможности получения доходов РФ – от счетов олигархов до прибыли от экспорта энергоносителей и деятельности теневого флота.

В июле фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. В его рамках ЕС планирует внести еще 32 российских банка в черный список.

Санкции введут в отношении криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью. Корректировка "потолка" цен на нефть будет заморожена на год. Под рестрикции подпадут суда теневого флота.