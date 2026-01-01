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Фон дер Ляйен призвала пресечь доходы РФ со всех сторон

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала решение Сената США принять законопроект об ужесточении санкций против России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

©miss.cabul/Shutterstock/Fotodom

Она призвала совместно с Соединёнными Штатами пресечь все источники доходов Москвы в обращении, опубликованном в соцсети X.

Законопроект предусматривает введение 100-процентных пошлин на импорт для пяти крупнейших покупателей российского газа и нефти, а также до 500% пошлин на весь остальной российский экспорт в США. Исключения сделаны для государств, чья доля в годовом экспорте российского газа не превышает 15%, при условии, что они будут сокращать закупки.

Документ был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма (Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов в 2024 году), который называл его "законопроектом о санкциях из ада". После утверждения сенатом документ отправится в палату представителей, которая находится на каникулах до 31 августа.

Принятие законопроекта забуксовало из-за отсутствия поддержки со стороны Белого дома и колебаний демократов по поводу предоставления Трампу дополнительных тарифных полномочий после введения им пошлин в так называемый День освобождения в отношении товаров из разных стран мира в апреле 2025 года.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что совместные жесткие санкции Европы и США могут эффективно ограничить финансовые потоки России. По ее словам, необходимо перекрыть все возможности получения доходов РФ – от счетов олигархов до прибыли от экспорта энергоносителей и деятельности теневого флота.

В июле фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. В его рамках ЕС планирует внести еще 32 российских банка в черный список.

Санкции введут в отношении криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью. Корректировка "потолка" цен на нефть будет заморожена на год. Под рестрикции подпадут суда теневого флота.

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Метки: антироссийские санкции
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