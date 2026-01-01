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Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке украинского дрона

Погибший в пятницу, 30 октября 2026 года, Игорь Лебезнёв занимался развитием железнодорожного транспорта, восстановлением поврежденной инфраструктуры и обеспечением бесперебойной работы железной дороги. Генеральный директор Донецкой железной дороги Лебезнёв также являлся депутатом Харцызского городского округа.

Гвоздики и свечи

©Leonid S. Shtandel/Shutterstock/Fotodom

"Сегодня не стало депутата Харцызского городского совета Игоря Викторовича Лебезнёва. Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам", – отметили в администрации округа.

Гибель Лебезнёва подтвердили и в министерстве транспорта ДНР. Ведомство выразило соболезнования семье погибшего, его коллегам и коллективу Донецкой железной дороги.

Что известно о Донецкой железной дороге

Донецкая железная дорога – одна из старейших и наиболее стратегически важных транспортных магистралей Донбасса. Ее история началась еще в 1878 году с открытия Донецкой каменноугольной железной дороги, которая связала регион с центральными областями и обеспечила промышленный бум. Сегодня магистраль остается ключевой логистической артерией, связывающей крупные индустриальные центры ДНР и обеспечивающей как грузовое сообщение, так и пассажирские перевозки между городами республики и другими регионами России.

С 2014 года предприятие функционирует в экстремальных условиях. Коллектив регулярно восстанавливает разрушенные в ходе боевых действий пути, мосты, тяговые подстанции и вокзалы. Железнодорожники региона фактически работают в прифронтовой зоне, обеспечивая бесперебойный подвоз сырья для металлургических и угольных предприятий, а также доставку гуманитарных и гражданских грузов.

В рамках интеграции в общероссийскую транспортную сеть железнодорожная система региона вошла в состав единого федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии" в качестве его Донецкого филиала. Объединение инфраструктуры позволяет быстрее обновлять вагоны и локомотивы, ремонтировать поврежденные участки и делать поездки безопаснее.

Хроника и география атак БПЛА в ДНР осенью 2026 года

  • 12 сентября – массированные удары по инфраструктуре и транспорту. В результате налетов украинских беспилотников в нескольких округах республики погибли три мирных жителя, еще 13 человек получили ранения. Под Горловкой и Дебальцевом дроны атаковали жилые кварталы и автодороги, а в Володарском и Волновахском муниципальных округах удары пришлись по автомобилям мирных граждан и ремонтным бригадам коммунальных служб.
  • 18 сентября – трагедия на автодороге. При ударе украинских БПЛА по автомобилям на трассах в прифронтовой зоне ДНР погибли трое мирных жителей. Всего за эти сутки в республике из-за применения дронов и детонации взрывоопасных предметов пострадали еще 15 человек, включая четверых детей.
  • 1 октября – комбинированная ночная атака. В результате серии налетов беспилотников по гражданским объектам ДНР один человек погиб и пятеро были ранены.
  • 2 октября – повторный удар по спасателям в Донецке. В Куйбышевском районе беспилотники атаковали сотрудников МЧС РФ, которые тушили возгорание в частном секторе. При ликвидации пожара район подвергся повторному налету второй волны дронов, из-за чего пострадали восемь сотрудников ведомства и были повреждены две пожарные автоцистерны.
  • 6 октября – массированный налет на инфраструктуру. За одни сутки жертвами ударов БПЛА стали 13 мирных жителей. Дроны атаковали Донецк, Горловку, а также гражданский транспорт на трассе Тельманово – Волноваха.

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Метки: ДНР железная дорога
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