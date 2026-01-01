Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке украинского дрона

"Сегодня не стало депутата Харцызского городского совета Игоря Викторовича Лебезнёва. Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам", – отметили в администрации округа.

Гибель Лебезнёва подтвердили и в министерстве транспорта ДНР. Ведомство выразило соболезнования семье погибшего, его коллегам и коллективу Донецкой железной дороги.

Что известно о Донецкой железной дороге

Донецкая железная дорога – одна из старейших и наиболее стратегически важных транспортных магистралей Донбасса. Ее история началась еще в 1878 году с открытия Донецкой каменноугольной железной дороги, которая связала регион с центральными областями и обеспечила промышленный бум. Сегодня магистраль остается ключевой логистической артерией, связывающей крупные индустриальные центры ДНР и обеспечивающей как грузовое сообщение, так и пассажирские перевозки между городами республики и другими регионами России.

С 2014 года предприятие функционирует в экстремальных условиях. Коллектив регулярно восстанавливает разрушенные в ходе боевых действий пути, мосты, тяговые подстанции и вокзалы. Железнодорожники региона фактически работают в прифронтовой зоне, обеспечивая бесперебойный подвоз сырья для металлургических и угольных предприятий, а также доставку гуманитарных и гражданских грузов.

В рамках интеграции в общероссийскую транспортную сеть железнодорожная система региона вошла в состав единого федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии" в качестве его Донецкого филиала. Объединение инфраструктуры позволяет быстрее обновлять вагоны и локомотивы, ремонтировать поврежденные участки и делать поездки безопаснее.

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