Глава МИД Германии объяснил отказ от общего фото с Лавровым на встрече G20

"С Россией нет нормальных отношений. Мы должны обсуждать разногласия за столом переговоров, и именно поэтому этот разговор важен. Но мы не должны посылать неверные визуальные сигналы", – заявил Вадефуль журналистам в Атланте.

Позиция немецкого министра по поводу фотографии менялась. Изначально он говорил, что не станет избегать совместного снимка с Лавровым, поскольку общие фотографии являются обычной частью международных встреч. Вадефуль также отмечал, что главное в дипломатии – не то, кто окажется рядом на фотографии, а содержание переговоров.

Однако непосредственно перед началом встречи в Атланте он заявил, что общего снимка с участием европейских представителей и российского министра, вероятнее всего, не будет. В итоге традиционную групповую фотографию глав МИД G20 отменили. По данным Reuters, против снимка с Лавровым выступила примерно треть участников, в том числе представители Австралии и Канады. Американская сторона исключила фотографирование из программы, чтобы оно не превратилось в отдельный политический спор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала изменение позиции Вадефуля. Она напомнила, что в сентябре немецкий министр сам попросил о встрече с Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда дипломаты провели переговоры и вместе позировали перед камерами.

Захарова заявила, что теперь Вадефуль испугался совместной фотографии, представив отказ от нее как принципиальную политическую позицию. Позднее представитель российского МИД опубликовала снимок с заседания G20, на котором одновременно оказались Лавров и Вадефуль.

Сам Лавров также прокомментировал ситуацию. Он назвал противоречивые заявления немецкого министра "дипломатией семейного фото" и напомнил, что тот ранее сам просил о встрече с российским коллегой. По словам главы МИД РФ, если для Германии настолько важно, кто будет стоять рядом с ней на официальном снимке, то это само по себе многое говорит о подходе Берлина к дипломатии.

Совещание глав внешнеполитических ведомств G20 проходит в Атланте 30–31 октября под председательством США. На повестке встречи – международная безопасность, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, торговля и свобода судоходства. По данным СМИ, из-за серьезных разногласий участники вряд ли смогут согласовать совместное итоговое заявление.